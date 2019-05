Marco Maracci - Polisportiva Madonnetta: è divorzio

L'ex Arcola Garibaldina era giunto la scorsa estate nel sodalizio biancorosso. Alla base della separazione visioni divergenti sul campionato appena terminato. "Il futuro? Pronto a valutare eventuali offerte."

Santo Stefano Magra - Dopo una sola stagione dal suo arrivo dall'Arcola Garibaldina si separano le strade di Marco Maracci (nella foto insieme al D.g. e giocatore biancorosso Luca Doveri, ndr) e della Polisportiva Madonnetta. Alla base di questa separazione consensuale ci sarebbe una diversità di vedute sull'andamento della squadra biancorossa nel proprio percorso nel torneo di II Categoria appena terminato come lui stesso spiega ai nostri microfoni, lasciando poi aperte tutte le strade per il proprio futuro.



"Il mio rapporto con la società Madonnetta si chiude semplicemente perché abbiamo valutazioni divergenti per quanto riguarda il rendimento della squadra durante la stagione. Io valuto i progressi in campo. Nel girone di ritorno, soprattutto in fase di organizzazione di gioco e gruppo, penso che si sia evidenziata una crescita visto che abbiamo finito gli ultimi allenamenti con 15/19 ragazzi al campo e le partite erano giocate molto meglio pur con meno punti fatti del girone di andata. Un girone di andata dove a volte si è vinto partite senza neanche capire come facevi a vincerle. Quindi tutto sommato non credo sia congruo continuare un rapporto dove ci sono divergenti valutazioni e dove alla prima sconfitta o al primo errore potresti essere già sotto esame e solo in maniera negativa. Voglio comunque fare un grosso in bocca al lupo alla società e ai giocatori in vista della prossima stagione agonistica. Il mio futuro? Dopo la lunga esperienza con l'Arcola Garibaldina e questa annata a Ponzano Magra valuterò con calma eventuali offerte per poi accettare, nel caso, la più stimolante."