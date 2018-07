Luni Calcio, tante conferme e programmi ambiziosi

A Calcio Spezzino parla il neo direttore sportivo Michele Beggi. "Ripartiamo dall'ossatura della scorsa stagione. Stiamo lavorando sul mercato per costruire una squadra competitiva"

Luni - In attesa di partire effettivamente con le prime operazioni di mercato ufficiali il neo diesse del Luni Calcio Michele Beggi fa il punto sulla situazione della sua squadra. "Stiamo lavorando sul mercato per costruire una squadra competitiva per eguagliare i buoni risultati della scorsa stagione. La nascita della formazione Juniores inoltre ci darà la possibilità di avere disponibili ulteriori giocatori a stagione in corso: tra gli obiettivi c è anche quello di valorizzare e premiare i ragazzi più meritevoli." Tante le conferme alla rosa del confermatissimo mister Bianchi. "Ripartiremo dalla conferma di uno zoccolo duro composto da: Dazzi, Rolla, Sanchez e capitan Sanzani in difesa, Stefanini, Vanelli, Muttini e Franciosi a centrocampo, Biggi, Pellistri, Borghetti, Blandini e Gilli in attacco." Le operazioni sicuramente non sono finite, ci sono da aspettarsi ulteriori conferme e qualche rinforzo soprattutto alla voce portieri. "Stiamo lavorando per confermare altri due/tre elementi della passata stagione e a breve ufficializzeremo alcuni rinforzi sia in porta che negli altri ruoli.” Insomma tante conferme e qualche colpo in canna che presto verrà svelato.