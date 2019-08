Luni Calcio in buone mani

Luni - Durante la presentazione societaria avvenuta Venerdì presso l’impianto sportivo del Gaggio di Ortonovo il diesse Vergazzola ha annunciato altri importanti acquisti per l'ambizioso Luni Calcio. A blindare la porta sono arrivati infatti Damiano Ratti e Mattia Poli. Il primo, classe '98, è reduce da una stagione ferma ai box per impegni di studio, ma vanta importantissime esperienze con il Serravezza in serie D ed in precedenza con la Berretti della Carrarese: il giocatore sposa il progetto Luni dopo aver rifiutato numerose richieste da categorie superiori. Il secondo arriva dalla Tarros dove si è diviso nella passata stagione tra juniores e prima squadra. In precedenza anche per lui un’esperienza al Serravezza.

Tornano a vestire l’azulgrana inoltre gli esterni offensivi Corsini Giacomo grazie al rinnovo del prestito dall’Atlerico Carrara) e Davide Franciosi di rientro dal prestito alla Castelnovese. La presidentessa Dell’Amico ed il diesse Vergazzola non escludono l'arrivo di ulteriori rinforzi soprattutto per puntellare il reparto difensivo.



G.L.