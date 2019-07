Luni Calcio, ecco i primi tre rinforzi per mister Gilli

Luni - Si apre con le prime ufficializzazioni la campagna di calciomercato della Luni Calcio per la stagione 2019/2020. Il neo diesse Vergazzola mette a disposizione di mister Gilli un tris di giocatori, tutti e tre si sono definiti entusiasti di sposare il nuovo progetto del sodalizio della presidentessa Dell'Amico. Dalla Santerenzia arriva il centrocampista interno Riccardo Pergolizzi (nella foto, ndr), classe ‘95, con alle spalle esperienze in I Categoria con l'ormai scomparso Mazzetta Candor Felettino e con il Follo San Martino. Sempre per il reparto mediano del campo è fatta per il talentuoso trequartista Gabriele Gentile che aveva iniziato la scorsa stagione con la maglia dell'Antica Luni in I Categoria prima di doversi fermare per un infortunio al ginocchio. Cresciuto nelle giovanili della Lucchese lo si ricorda vincere il titolo di III Categoria della Toscana con il Bonascola, alla corte di mister Gilli cercherà il definitivo rilancio. Infine colpo per l'attacco con l'arrivo del classe '96 Mattia Delogu ex giocatore del Valdivara 5 Terre in Eccellenza e del Marolacquasanta in I Categoria. Ma non è finita qui perchè manca solo la classica firma per poter ufficializzare ulteriori acquisti in pratica già definiti.