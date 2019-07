Lorieri fa dietrofront: il Romito ci sarà!

Arcola - Ci ripensa il presidente Carlo Lorieri e fa dietrofront. Nell'anno del suo 25ennio alla presidenza tra Fiumaretta e Polisportiva Romito aveva dichiarato di voler chiudere la società gialloblu e non iscriverla al prossimo campionato di II Categoria. Per fortuna ecco il ripensamento e così la squadra si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato della Spezia. Proprio questa mattina l'avvenuta iscrizione. A spiegarne i motivi ai microfoni di Calcio Spezzino è lo stesso presidente.



"Ieri, domenica 21 luglio, alcuni anziani fondatori del Romito mi hanno detto di non abbandonare un una società che fra tre anni diventerà storica e compirà un secolo di vita essendo stata fondata nel 1922." - commenta Carlo Lorieri - "E' sicuramente un traguardo storico per un paesino piccolo come Romito. Basta notare che oltre al calcio il Romito era presente nel ciclismo a livello di juniores nazionale dove hanno corso ciclisti come Moser, Chiappucci, Bugno e tanti altri professionisti. Notando tutto ciò che mi hanno chiesto non mi sono tirato indietro e, avendo nel mio dna il calcio, stamattina 22 Luglio 2019 ho iscritto il Romito per la stagione 2019/2020. Poi strada facendo si vedrà, il resto per me viene dopo..."