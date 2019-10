La Seconda Categoria spezzina ha fatto 13!

La Spezia - Ora è finalmente ufficiale: la prossima II Categoria della Spezia, ossia il Girone F, sarà a tredici squadre. Il campionato comincerà il prossimo week - end. Proprio in chiusura il Comitato Provinciale spezzino è riuscito ad implementare le iscrizioni con altre due novità assolute quali l'Atletico Lunezia e il Calcio Nave che si aggiungono alle altre due novità Mamas Giovani e il grande ritorno del Brugnato.



Il roster sarà quindi composto dall'Antica Luni, tra le favorite e che vuole sicuramente fare bene dopo aver cambiato da pochissimo allenatore, e Ceparana che dopo la retrocessione punterà ancora su una squadra molto giovane. Entrambe le formazioni arrivano infatti dallo scorso torneo di I Categoria.



Tra le favorite ecco poi il Vezzano che ha messo a segno tantissimi colpi estivi, molti anche dalla categoria superiore come quel Nunez Gomez protagonista dei Play - Off di I Categoria con il Follo San Martino, rivoluzionando la rosa affidata ad una "vecchia volpe" della categoria come Tiziano "Titti" Beccari. Ambizioni di certo non nascoste anche dal nuovo corso della Santerenzina di capitan Gerosa che con pochi, ma mirati acquisti del neo diesse Simone Arena e dando in mano la squadra ad un conoscitore della categoria come mister Alessandro Rolla ha già stupito in positivo in Coppa Liguria qualificandosi al secondo turno. Già viste in Coppa anche Polisportiva Madonnetta e Luni Calcio. I biancorossi hanno riabbracciato in panchina mister Bordino, confermato bomber Nicola Conti e fatto rientrare un giocatore come Tasso che per la categoria è un valore aggiunto. Anche per la squadra di Ponzano Magra l'obiettivo è quello di far bene cercando di entrare nelle prime cinque posizioni. Luni Calcio che si è molto rinforzata in estate, non ultimo quel Luca Peigottu arrivato dalla Tarros Sarzanese e che in categorie come questa ha sempre fatto la differenza, affidando la panchina all'ex giocatore Simone Gilli. Anche il sodalizio della presidentessa Dell'Amico ha ambizioni di alta classifica e vuole sicuramente ben figurare facendo un pensierino ai Play - Off.



Nuova guida tecnica, ma squadra praticamente confermata in toto per la Bolanese che si è affidata a mister Trivelloni. Dopo i Play - Off sfumati proprio all'ultima giornata nello scorso torneo l'obiettivo è quello di riuscire a disputare finalmente gli spareggi promozione. Ripescata dopo la retrocessione in III Categoria, come era logico vista l'assenza oramai pluriennale di questo campionato, l'Olimpia Piana Battolla ha scelto di cambiare guida tecnica. Salutato mister Monticelli ecco Marino Ferrari che si ritroverà una squadra ringiovanita e molto cambiata con soli nove giocatori confermati dal diesse Eraldo Valaperti. L'imperativo è dimenticare in fretta l'ultimo posto in classifica della scorsa stagione. Molte più incognite riguardano la Polisportiva Romito a partire dal campo da gioco passando per l'allenatore fino ad arrivare ai giocatori: alcune voci parlano di una possibile assenza dei gialloblu al via del campionato.



E poi le neo nate di cui ovviamente si sa poco dato che suono nuove società. Molto entusiasmo al rinato Brugnato che in attacco potrà contare sul talentuoso Dritan Makitov, ex Real Zignago, e a centrocampo sull'ex capitano della Juniores Nazionale della Fezzanese Damiano Esposito. I "torelli" del Mamas Giovani punteranno invece su un mix di ragazzi del proprio vivaio con alcuni elementi d'esperienza, un po' la stessa filosofia che dovrebbe portare avanti il Calcio Nave. L'Atletico Lunezia sarà guidato in panchina da Luciano "Cimino" Guelfi al ritorno in Liguria dopo l'esperienza con il Monzone. La squadra non dovrebbe essere che il ritorno dell'Albianese nei campionati FIGC. In porta ci sarà l'ex Madonnetta Alex Duca, ecco poi elementi di esperienza come Bestazzoni, Ruffini, Gabelloni e Terenzi.



E voi cosa ne pensate di questo campionato e di queste squadre? Fatecelo sapere nei commenti.



II CATEGORIA GIRONE F - STAGIONE 2019/2020



ANTICA LUNI

ATLETICO LUNEZIA

BOLANESE

BRUGNATO 1955

CALCIO NAVE

CEPARANA CALCIO

LUNI CALCIO

MADONNETTA

MAMAS GIOVANI

OLIMPIA PIANA BATTOLLA

POLISPORTIVA ROMITO

SANTERENZINA

VEZZANO