La Santerenzina presenta il suo nuovo allenatore

La Santerenzina ufficializza questa sera il proprio nuovo allenatore. Dopo essersi separata da mister Alessandro Rolla trovano quindi conferma le indiscrezioni che portavano ad un altro ex Antica Luni come neo tecnico dei bianco verdi. Il Presidente Pardini, il diesse Simone Arena e il D.g. Arnaldo Pellegri hanno infatti annunciato mister Marco Biavati (nella foto Halfoto Martini, ndr). L'allenatore arriva da un buon biennio in I Categoria con il San Lazzaro Lunense portato a due tranquille salvezze. In precedenza, oltre alla lunga parentesi con l'Antica Luni, lo si ricorda in II Categoria con Vezzano e Casano.



"Vogliamo augurare a mister Biavati un grossissimo in bocca al lupo per la prossima stagione" - dichiara a Calcio Spezzino il diesse bianco verde Simone Arena che poi continua così - "Da questo momento ci metteremo al lavoro per allestire una squadra all'altezza di questa società...e per ambire a qualcosa di importante."



"Arrivo in una società blasonata che rappresenta un paese importante e che ha un progetto ben preciso in testa" - le prime parole di Biavati da neo tecnico della Santerenzina - "Voglio ringraziare il Presidente Pardini e il diesse Arena per avermi dato l'opportunità di guidare questa squadra. Mi impegno fin da ora nel dare tutto me stesso per raggiungere gli obbiettivi prefissati dalla Società."