Arcola - Dopo le rinunce di squadre come Rebocco e Moneglia, il probabile addio del Don Bosco Spezia B e le vicissitudini che stanno vivendo il Sarzana 1906 e il La Miniera mancherà un'ulteriore formazione ai nastri di partenza della prossima stagione. La Polisportiva Romito non si iscriverà al prossimo campionato di II Categoria, un campionato con un roster di squadre già ridotto al lumicino negli ultimi anni. Sicuramente una pessima notizia, l'ennesima, per il movimento dilettantistico spezzino e di tutta la Liguria. A spiegarci le motivazioni di questa decisione è direttamente lo storico presidente gialloblu Carlo Lorieri (nella foto di repertorio mentre presentava un neo acquisto del Romito, ndr) intervenuto ai microfoni di Calcio Spezzino.



"Già da alcuni anni mi era stata promessa dal Comune la convezione per il campo "Biggi" di Romito con annessi lavori agli interni e al tetto degli spogliatoi che cade a pezzi. Purtroppo solo parole e tante promesse, ma poi nulla. Avevo chiesto la convezione nel Maggio del 2018 alla presenza del presidente e del vice presidente regionale della F.I.G.C. Ivaldi e Pampana. Stessa cosa con il sindaco di Arcola Orlandi, ma a tutt'oggi per ora niente da fare e senza convenzione la banca non può erogare il prestito né per i lavori né per l'iscrizione. E così sono costretto a chiudere proprio quest'anno che ho compiuto 25 anni da presidente prima nel Fiumaretta e poi, dal 2011, al Romito."



G.L.