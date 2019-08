Come anticipato da Calcio Spezzino arriva nella rosa di mister Bordino un vero e proprio jolly difensivo ex Arcola Garibaldina

Santo Stefano Magra - Secondo volto nuovo in vista della nuova stagione per la Polisportiva Madonnetta. Come anticipato da Calcio Spezzino è fatta per il jolly difensivo Davide Alicino che nelle ultime annate ha indossato la maglia granata dell'Arcola Garibaldina vincendo anche il campionato di II Categoria nell'ultima stagione. In precedenza lo si ricorda con indosso i colori del Follo San Martino. "Davide unisce grandi doti fisiche ad un'ottima duttilità." - dichiara il D.g. Luca Doveri a Calcio Spezzino - "Nonostante le molte richieste pervenutegli ha scelto la Madonnetta senza pensarci due volte e questo attaccamento è la mentalità che voglio da ogni nostro tesserato. Inoltre è fresco vincitore del campionato con l'Arcola e siamo felici di mettere la sua esperienza a servizio della squadra. Un'altra pedina di assoluto valore per il nostro scacchiere. Forza Madonnetta."



G.L.