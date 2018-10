La Polisportiva Madonnetta completa il suo organigramma

Come da tempo anticipato affidata la carica di Team Manager ad un ex Arcola Garibaldina

Ponzano Magra - La Polisportiva Madonnetta ufficializza il suo nuovo Team Manager. La voce era nell'aria da parecchio tempo ed infatti, come anticipato da Calcio Spezzino, a ricoprire tale ruolo sarà l'ex allenatore ed ex direttore sportivo dell'Arcola Garibaldina Marco Maracci. "Ho avuto modo di conoscere Marco a fine della scorsa stagione nel pieno della crisi che ci ha visto retrocedere dopo un anno alquanto travagliato." - dichiara il D.g. biancorosso Luca Doveri - "La sua voglia di rimettersi in gioco e la sua passione mi hanno subito trasmesso quegli stimoli venuti meno per affrontare una nuova stagione. Sapevamo che non era facile visto che una società appena retrocessa non è "appetibile" ma con pazienza e cabarbietà ci siamo messi a lavoro sin da subito per ricreare quel Madonnetta che nelle ultime stagioni ci ha sempre caratterizzato come un ambiente competitivo e ricco dal punto di vista umano. Abbiamo scelto insieme la figura di mister Battistini in quanto parte della società di Ponzano dalla sua fondazione e suo collaboratore ai tempi di Arcola nel 2014/15. Maracci sarà quella figura che mancava nel nostro quadro societario: sarà il mio braccio destro e collaborerà col mister a livello di preparazione atletico e tattica di questo nuovo gruppo che insieme al D.S. Davide Giorgi abbiamo assemblato. Non mi rimane altro che augurarci un grosso in bocca a lupo per l'inizio della stagione, forza Madonnetta!!" Di seguito ecco l'organigramma completo della Polisportiva Madonnetta.



Organigramma Asd Polisportiva Madonnetta 1970



Presidente: Giuseppe Musso

Segretario: Dante Sperinde

Direttore Generale: Doveri Luca

Direttore Sportivo: Davide Giorgi

Team Manager: Marco Maracci

Allenatore: Marco Battistini

Dirigente Acc. ufficiale: Valerio Cozzani

Dirigenti: Gianni Rossi, Francesco Magnelli, Guido Sapochetti, Ivan Biagini