La Bolanese ha scelto il suo nuovo allenatore

Arriva al "Bertolotti" dopo un biennio alla Polisportiva Romito. Confermati i rumors delle ultime settimane

Bolano - Dopo due stagioni alla guida della Polisportiva Romito nuova avventura per il "Cannibale". La Bolanese, come da ampie anticipazioni, ha infatti ufficializzato mister Paolo Trivelloni quale propria nuova guida tecnica in vista del campionato di II Categoria per la stagione 2019/2020. "Sono molto contento di essere arrivato in una piazza importante come Bolano per serietà, competenza e tradizioni calcistiche. Penso sia l'ambiente giusto, adatto alle mie caratteristiche di allenatore." - dichiara mister Trivelloni ai microfoni di Calcio Spezzino che poi continua - "In questa mia esperienza mi seguirà anche il mio braccio destro Stefano Godani già mio fedele collaboratore a Romito gli anni scorsi. Ringrazio la società e in particolar modo il D.s. Cristian Macchini per avermi voluto insistentemente con loro. L'obiettivo sarà quello di proseguire l 'ottimo lavoro svolto in queste ultime stagioni e cercare di riuscire a lottare per quel qualcosa di importante che questa piazza si merita." Mister Trivelloni sostituirà in panchina mister Parma che ha lasciato dopo due stagioni la panchina della Bolanese al termine dello scorso campionato sfiorando la qualificazione ai Play - Off. In passato si ricordano anche le esperienze nei campionati Uisp con il Valeriano Favaro e con il Real Zignago per il neo allenatore della formazione di Bolano.