L'entusiasmo del Brugnato riparte dalla II Categoria

Brugnato - Nuova iscritta, nuova la squadra e anche la dirigenza, ma alle spalle un glorioso passato e nell'immediato futuro la volontà di rinverdirne i fasti. E' il Brugnato 1955 che domenica prossima esordirà nel campionato di II Categoria della Spezia ospitando un'altra formazione neo nata come il Mamas Giovani.



Una rosa per forza di cose tutta nuova quella messa a disposizione dalla dirigenza a mister Maurizio Tesconi. Una squadra che potrebbe avere ancora qualche ritocco nelle prossime settimane, ma che sicuramente mostra già motivi di interesse che fanno ben sperare per l'imminente esordio stagionale.



Per difendere i colori del "Brigné" si sono rinfilati gli scarpini elementi del calibro di Alessandro Bonavino. Il forte centrocampista classe '89 sarà il fulcro del gioco di mister Tesconi. Non disputa un campionato F.I.G.C. dalla stagione 2015/2016 quando chiuse il suo triennio al Mon.Ver. in I Categoria. In passato Bonavino calcò anche i campi dell'Eccellenza e della Promozione, ma lo si ricorda anche per le esperienze tra i professionisti con la Carrarese. Torna poi in campo il classe '83 Piaggi Luca ex di Valdivara, Riccò Le Rondini e Beverino tra Eccellenza e II Categoria. Rinforzo per l'attacco è il sicuramente interessante Itan Makitov, bomber bielorusso nelle ultime stagioni nella Uisp con il Real Zignago, ma che vanta un passato alla Massese. Altri elementi di sicuro interesse sono Beverinotti Manuel ('93) e Beverinotti Francesco ('99) rispettivamente attaccante e difensore ex Riccò Le Rondini in I Categoria. Dalla Juniores Nazionale della Fezzaenese preso il capitano classe '99 Damiano Esposito centrocampista centrale. E poi tanti giovani in arrivo dal Valdivara 5 Terre con cui hanno già esordito in Eccellenza come Lufrano, Santillan, Varsi ed Edoardo Ferrari, oltre all'ex Beverino Drovandi.



"C'è molto entusiasmo in paese per questa "rinascita"" - dichiara il presidente Michele Salesiani -"Un entusiasmo che spero di riuscire a ripagare sul campo, siamo una società e un gruppo ambizioso che spera di riportare il Brugnato nelle posizioni e nei campionati che merita al più presto. Ringraziamo i nostri sponsor Autoservice srl Evoluzione nautica di Melosu Francesco, Pizzeria Ristorante Dell'Autista Agip di Bonavino Walter, il Salumificio Ciocconi Pierpaolo, la Ditta Croce Dino, la Macelleria Rebecchi Emilio, il Caseificio Esposito e la Macelleria Ciocconi Maurizio."



"Abbiamo cercato di fare una rosa giovane e soprattutto abbiamo cercato di coinvolgere e riportare al campo ragazzi del posto e ci siamo riusciti." - dichiara a Calcio Spezzino il direttore sportivo Valter Lunghi che poi continua - "Non ci diamo un obiettivo, ma giocheremo partita dopo partita per scoprire come siamo e cosa saremo in grado di fare. E comunque vedere scritto sul calendario della II Categoria il nome del Brugnato è già un successo. C'è già tanto entusiasmo intorno alla squadra speriamo di crearne sempre di più!"



Rosa Brugnato 1955 stagione 2019/2020



Portieri: Fabiani ('97), Mencarelli ('96)



Difensori: Santillan ('00), Finocchietti ('94), Piaggi ('83), Mozzachiodi Samuele ('00), Beverinotti Francesco ('99), Ferrari Edoardo ('01).



Centrocampisti: Lufrano ('00), Benedetti Jacopo ('97), Ferrari Michelangelo ('97), Esposito Damiano ('99), Drovandi Nicolò (99), Varsi ('97), Bonavino ('89), Resico ('99).



Attaccanti: Beverinotti Manuel ('93,), Efbor Jossy ('96), Makitov ('90), Evaristo ('99)



Staff e Dirigenza



Presidente: Salesiani Michele

Vice Presidente: Sartelli Federico

Segretario: Sartelli Fabio

Direttore Sportivo: Lunghi Valter

Collaboratore di mercato: Lunghi Davide

Allenatore: Tesconi Maurizio

Vice Allenatore: Bonavino Leonardo

Preparatore dei portieri: Bordigoni Alessandro

Dirigenti Accompagnatori: Faggioni Carlo e Daniele Rebecchi