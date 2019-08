L'Asd Mamas avrà la sua Prima Squadra

La Spezia - Ora è ufficiale! Come anticipato tempo addietro da Calcio Spezzino l'Asd Mamas 2007 nella stagione 2019/2020 avrà una sua Prima Squadra. Il Mamas Giovani era stato fondato nel 2007 come Scuola Calcio a 5 e a 7 presso il campo dei Buggi per poi evolversi in Settore Giovanile a 9 e a 11 presso il "Pieroni" della Pieve alla Spezia a partire dal 2015. Quest'anno, per dare una continuità ai propri giocatori, la dirigenza dei "Torelli" ha deciso d'iscriversi al campionato di III Categoria della Spezia che, come tristemente noto, oramai da anni non si disputa più per mancanze di squadre e quindi il Mamas farà il suo esordio assoluto nel "calcio dei grandi" partendo dal campionato di II Categoria spezzino. A confermarcelo lo storico dirigente del Mamas Andrea Catarozzolo. Già noto il nome dell'allenatore con la squadra affidata a mister Andrea Bogazzi. Già al lavoro presso le strutture del "Pieroni" i primi giocatori che hanno aderito al nuovo progetto. Si tratta di Catarozzolo Riccardo, Cuffini Nicolò, Cupini Leonardo, Do Nascimento Santos Pedro Lucas, Gritti Andy Francesco, Lena Iacopo, Lestingi Federico, Maramotti Riccardo, Mendola Mirko, Miele Francesco, Miranti Giuseppe, Msakni Ghait, Restivo Matteo e Shala Astrit, mentre altri sono in attesa di conferma e potrebbero essere ufficializzati a stretto giro di posta. Sicuramente una bella notizia per il movimento dilettantistico spezzino in un periodo in cui sono sempre meno le formazioni ai nastri di partenze dei vari campionati con molte chiusure anche di società blasonate.