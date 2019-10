Luni - Dopo le dimissioni di mister Eugenio Duranti annunciate la scorsa settimana l'Antica Luni scioglie il nodo allenatore. A guidare i "gladiatori" nella prossima stagione di II Categoria della Spezia, il via al campionato previsto tra due settimane, sarà l'ormai ex portiere Ivan Vatteroni. Arrivato quest'estate per difendere i pali gialloblu l'ex estremo difensore del Rebocco è già in possesso del patentino da allenatore e ha guidato con successo la squadra nella trasferta in casa della Santerenzina nella mattinata di ieri esordendo con una vittoria, tra l'altro la prima nella competizione della sua squadra.



Per il ruolo di portiere ora l'Antica Luni punterà sul già presente in rosa Menconi e potrebbe scandagliare il mercato degli svincolati per completare la propria rosa.



G.L.