L'Antica Luni riparte con tanta voglia di fare bene

Luni - Riparte con tanta voglia di rivalsa, dopo la retrocessione della scorsa stagione, l'Antica Luni del presidente Mattia Casani. Nel campionato in cui i gialloblu festeggeranno il 10° anno di attività del sodalizio si respira tanta voglia di fare bene. Confermatissimo in panchina mister Duranti e con lui molti elementi della rosa della scorsa stagione tra cui Menconi, Piazza, Arzá, Vangeli, Fornai, Moracchioli, Guerrieri, Chelini, Chiummiello, El Omari e bomber Franzoni Francesco. Con la partenza dell'esperto portiere Grassi, una delle colonne degli ultimi anni, la società non si è fatta cogliere impreparata e ha messo sotto contratto un portierone del calibro di Ivan Vatteroni rimasto svincolato dopo la chiusura del Rebocco in I Categoria e con un passato con squadre come Marolacquasanta, Foce Magra Ameglia e Vecchio Levanto tra le altre. "Sono contento di inizia una nuova avventura con questa maglia." - dichiara l'estremo difensore ai microfoni di Calcio Spezzino - "Ritrovo molti amici e, soprattutto, spero di ripagare la fiducia riposta da mister e società nei miei confronti." Non solo Vatteroni però come novità alla corte di Duranti. Doppio colpo dal La Miniera con gli arrivi dei centrocampisti Francesco Scopsi e Luca Giovannini con un passato anche alla Castelnovese. Colpaccio dal Massa Montignoso con l'ingaggio del forte centrale difensivo Giuseppe Pelliccia, un passato tra i professionisti, ma che ricordiamo anche in Eccellenza con il Magra Azzurri di mister Marselli che arrivò a giocarsi i Play - Off Nazionali di categoria contro il Sandonà. Sempre dalla squadra toscana in arrivo l'attaccante Elia Luzzoli, esperto bomber classe '85, sempre in doppia cifra negli ultimi anni anche con la maglia dell'Atletico Carrara dei Marmi. Dal Sarzana 1906 preso il centrocampista Francesco Capitani, mentre il settebello di volti nuovi si chiude con Gabriele Proietti in arrivo dal San Lazzaro Lunense. Non sono escluse comunque ulteriori novità nei prossimi giorni.