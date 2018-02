Il punto, la cura Locori - Bettinotti dà i suoi frutti

Il Beverino stende a domicilio il Sarzana 1906 e in vetta vanno Antica Luni, tutto facile con il fanalino Madonnetta, e Arcola Garibaldina che batte il Don Bosco B. Luni Calcio blitz in Bottagna per i Play - Off, crisi Vezzano

La Spezia - Sembra funzionare e bene la cura della coppia Locori - Bettinotti sul "malato" Intercomunale Beverino. Dopo il pareggio con l'Antica Luni la squadra bianco azzurra va a centrare all'ultimo tuffo un'importante vittoria in casa del Sarzana 1906 ex capolista. Pronti via e bianco azzurri che colpiscono la traversa con F. Fausti e poi trovano il vantaggio con Ferro. Inizio ripresa e Petrini trova il secondo gol consecutivo. Arriva però la reazione della squadra di Veronica che rimette in piedi la baracca con il tiro deviato di Peigottu e la rete dell'esperto Meruzzi. Bartoli va vicino al gol vittoria per i rossoneri, poi le due squadre restano entrambe in dieci uomini per l'espulsione di Peigottu e del portiere Costa. Con l'altro portiere Mariani ancora squalificato in porta nel Beverino va Barbieri, ma proprio all'ultimo tuffo i bianco azzurri trovano il gol vittoria con Beverinotti che devia in maniera vincente dopo una mischia. Beverino che accorcia a -4 dai Play - Off, Sarzana che scivola in terza piazza superata da Antica Luni e Arcola Garibaldina ora entrambe appaiate in vetta. Tutto facile per la squadra di Rolla contro il Madonnetta fanalino di coda. Eloquente infatti il 6 - 0 finale. Partita già decisa nel primo tempo grazie alla tripletta del terzino Belli, punteggio rimpinguato dal capitano e bomber locale Balloni nella ripresa che imita il compagno e a sua volta mette a segno tre reti. L'Arcola Garibaldina di Pedretti invece supera di misura il mai domo Don Bosco Spezia B grazie agli importanti sigilli dell'esperto centravanti Vitucci e di Macera, per la squadra di mister Matteo Biloni inutile la seconda rete consecutiva di Diawara. Bisogna però ricordare come i granata debbano ancora osservare il proprio turno di riposo, riposo già sostenuto invece da Sarzana 1906 e Antica Luni. E' invece crisi per il Vezzano che in "Bottagna" viene messo K.O. dal sempre sorprendente Luni Calcio. Il rientro di Caleo è disinnescato dalla parate di Landi abile due volte sul "Sicario". Quando non c'è il portiere il centravanti difetta di mira mandando due volte sul fondo, poi Alberti centra un palo su punizione. Gli ospiti resistono e assestano il colpo vincente con il neo entrato Pellistri che prima va vicino al gol e poi lo trova a pochi minuti dalla fine. Landi salva nel finale su Giorgi e Alberti e la sua squadra centra una grande vittoria appaiando in classifica proprio il sodalizio allenato da mister Caroli. Successo importantissimo anche perchè ora la classifica si accorcia e il quinto posto vale i Play - Off. Scorrendo la classifica con la vittoria ottenuta nel finale al "Berghini" la Bolanese lascia la zona Play - Out. A partire meglio sono i padroni di casa della Santerenzina che vanno più volte vicino alla rete, ma la squadra di Parma è cinica e trova la via della vittoria nel finale con le reti di S. Lombardi e Verdicchio. Lo stesso centrocampista poco prima aveva rischiato l'autorete del pareggio "auto - colpendo" la traversa della porta difesa dal compagno N. Lombardi. Dopo nove turni di astinenza torna alla vittoria la Polisportiva Romito che, come visto questa mattina, per via del ritardo del proprio portiere aveva schierato dal primo minuto il presidente Carlo Lorieri con la maglia N°9. In una gara dai tanti ex in campo il vantaggio gialloblu contro l'Olimpia Piana Battolla lo sigla Barone, ma proprio al 90° l'ex centravanti Caldarelli insacca il pareggio. Partita finita? Neanche per sogno perchè al 94°, su corner di Mammalella, è Coppola a regalare la vittoria ai suoi. Ha osservato il proprio turno di riposo la Castelnovese che domenica prossima tornerà in campo ospitando il Vezzano.



I TOP DI GIORNATA



INTERCOMUNALE BEVERINO: Sempre funzionare la cura del duo Locori - Bettinotti. Quattro punti conquistati in due giornate contro le prime due della classifica.



LUNI CALCIO: Vittoria importantissima in ottica Play - Off in casa di un Vezzano sempre più in crisi. Da sottolineare come la squadra fosse oltretutto priva del proprio bomber Figaia per squalifica.



BOLANESE: Vittoria importantissima per gli uomini di Parma che lasciano così la zona Play - Out.



I FLOP DI GIORNATA



VEZZANO: Crisi profonda per la squadra di Bottagna. Dal cambio in panchina in quattro partite ottenuti altrettanti punti con una vittoria, un pareggio e due sconfitte.



CLASSIFICA MARCATORI



17 CALEO (Vezzano)



16 Polidoro (Intercomunale Beverino)



13 Balloni (Antica Luni)



7 Figaia (Luni Calcio)

7 Moreni (Arcola Garibaldina)



6 Biggi (Luni Calcio)

6 Figaia (Castelnovese)

6 Bonelli (Polisportiva Romito) [ceduto a Dicembre al Follo San Martino]



5 Alberti (Vezzano)

5 Belli (Antica Luni)

5 S. Lombardi (Bolanese)

5 Peigottu (Sarzana 1906)

5 Vitucci (Arcola Garibaldina)