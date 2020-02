Il punto, la Bolanese prende il largo battendo il Vezzano

La Spezia - Dopo la sosta riprende il campionato di II Categoria con la prima giornata di ritorno e la Bolanese capolista che prova la prima fuga stagionale. Al "Bertolotti" la squadra di Trivelloni regola con classico punteggio all'inglese il Vezzano. Partita che si sblocca sul finale di prima frazione con un gran bel diagonale di Rabà che sigla il più classico gol da ex di turno. Raddoppio e tre punti in cassaforte dopo 5' minuti della ripresa quando il solito Tetteh conclude alle spalle di Gigante il traversone di Bocchia. Da segnalare prima dell'inizio del match il commosso minuto di raccoglimento con la mente che è andata ai ragazzi che hanno perso la vita nel tragico incidente di Albiano Magra.



Seconda sconfitta consecutiva, e terza stagionale, per il Brugnato che nell'anticipo del Sabato viene sconfitto in casa del Mamas Giovani in uno scontro testa/coda. "Cinghiali" avanti con il gran gol in rovesciata di Manuel Beverinotti, ma Diop e Russo ribaltano il risultato. Salesiani pareggia ancora i conti, ma Pulciani dà la vittoria ai "Torelli". Ospiti che chiudono in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Francesco Beverinotti e Makitov.



Finisce in parità il big match tra Antica Luni e Santerenzina. Emozioni subito in avvio con il rigore di Belli per i "gladiatori" a cui ha risposto il penalty di Fresco per i "biancoverdi". In seguito parate importanti da parte di Menconi e Biondo che hanno visto così restare immutato il punteggio. Espulsi poi Arzà tra i locali e Lentini tra gli ospiti.



Una doppietta del solito micidiale Nicola Conti permette alla Polisportiva Madonnetta di battere la Luni Calcio e di insediarsi in zona Play - Off. Si segnalano in questo caso le espulsioni di Poli e Crocetti.



Giornata che si chiude poi con la seconda vittoria stagionale dell'Atletico Lunezia che grazie alle reti di Sow, Ceesay e Caggiano si impone in casa del Nave, in gol con Kassim, e supera i gialloneri lasciando loro l'ultimo posto della classifica. Rinviato a data da destinarsi il derby Olimpia Piana Battolla - Ceparana.



I TOP DI GIORNATA



BOLANESE: Prende il largo la squadra di Trivelloni che si porta a +5 dalla prima inseguitrice con la bella vittoria ottenuta contro il Vezzano.



NICOLA CONTI (Polisportiva Madonnetta): Sempre più micidiale il bomber dei biancorossi che con una doppietta stende la Luni Calcio mandando in zona Play - Off i ragazzi di Bordino e issandosi al primo posto della classifica marcatori con 16 reti all'attivo.



I FLOP DI GIORNATA



VEZZANO: Non tanto per la sconfitta in casa della capolista che ci sta, ma per un campionato che ha assunto una dimensione finora ben diversa da quella che la società si prefiggeva quest'estate. Settimo posto in classifica a sette punti dalla prima posizione Play - Off.



CLASSIFICA MARCATORI



16 NICOLA CONTI (Polisportiva Madonnetta)



15 Franzoni (Antica Luni)



10 M. Beverinotti (Brugnato)



9 Luzzoli (Antica Luni)



8 Rabà (Bolanese)



7 Blandini (Luni Calcio)