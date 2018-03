Il punto, l'Arcola approfitta dei rinvii e raggiunge in testa l'Antica Luni

I granata battono la Castelnovese e si issano in vetta con due partite in più della squadra di Rolla. Meruzzi e Storti riportano il sorriso al Sarzana 1906. Grande blitz del Madonnetta in casa del Beverino.

La Spezia - Il maltempo che si è abbattuto sulla Liguria lo scorso week - end ha influito e non poco sui vari campionati costringendo a molti rinvii. Non fa eccezione la II Categoria della Spezia con solo il 50% dei match disputati. Vengono procrastinate a data da definirsi il match tra la capolista Antica Luni e la Bolanese, Olimpia Piana Batolla - Don Bosco Spezia B e Santerenzina - Luni Calcio. Ne approfitta l'Arcola Garibaldina che batte con classico punteggio all'inglese la Castelnovese e affianca la squadra di Rolla in vetta alla classifica anche se i granata hanno disputato due partite in più dei rivali. Contro i gialloneri decidono un gol in apertura e uno in chiusura di partita. Apre C. Bertagna con un pallonetto imparabile, chiude il ritrovato Moreni con un colpo di testa. Nel mezzo tentativo per il pareggio ospite con Jabraoui, poi ancora occasioni locali con i vari Vitucci, Maracci, Romano e Moreni. Un punto più sotto la coppia di testa si porta il Sarzana 1906 che supera per 3 - 2 il Romito. Sembra mettersi tutto bene per i rossoneri di Veronica, ex di turno, che a tre minuti dalla fine erano sul triplo vantaggio grazie alla rete di Meruzzi e alla doppietta di Storti, poi un'autorete di Cherubini e una staffilata di Gabelli riaprivano la partita, ma era troppo tardi. Infine nell'ultimo match disputato questa domenica torna alla vittoria la Polisportiva Madonnetta che in una gara dalle molte emozioni sbanca in rimonta il "Rino Colombo" battendo per 2 - 3 i padroni di casa dell'Intercomunale Beverino che dimostrano ancora una volta di soffrire le cosiddette "piccole" del torneo. Toracca porta in vantaggio i locali, ma appena cinque minuti dopo Bortoluzzi infilza l'ex di turno Mariani e impatta il risultato. Anche qui bastano cinque minuti e il parziale cambia nuovamente grazie ad Isufaj che insacca il nuovo vantaggio locale. Prima dell'intervallo annullata una rete a Bortoluzzi. Nella ripresa prima Conti pareggia dal limite, poi dopo che Serban aveva chiuso lo specchio a Ferro è Diego Rossi a realizzare il gol da tre punti. La squadra di Currenti centra così la seconda vittoria stagionale raggiungendo a quota 12 l'Olimpia Piana Batolla. Beverino che vede il treno Play - Off sempre distante sette punti.



I TOP DI GIORNATA



POLISPORTIVA MADONNETTA: Nonostante le assenze e una classifica deficitaria la squadra di Currenti non si arrende mai provando ad onorare ogni impegno. Con questo spirito arriva la vittoria in casa del favorito Beverino dove i biancorossi rimontano due volte lo svantaggio e conquistano i tre punti.



I FLOP DI GIORNATA



INTERCOMUNALE BEVERINO: Mister Locori lo aveva detto di temere le partite con le così dette "piccole". Se tra Antica Luni e Sarzana erano arrivati quattro punti e segnali confortanti il K.O. casalingo contro i biancorossi complica i piani Play - Off.



CLASSIFICA MARCATORI



17 CALEO (Vezzano)



16 Polidoro (Intercomunale Beverino)



14 Balloni (Antica Luni)



9 Figaia (Luni Calcio)



8 Moreni (Arcola Garibaldina)



7 Alberti (Vezzano)