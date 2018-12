Il punto, l'Arcola Garibaldina è già Campione d'Inverno

La squadra di Pedretti batte l'Olimpia e porta a +8 il vantaggio sulla Castelnovese fermata dalla Santerenzina. Situazione molto fluida per i Play Off. Madonnetta batte Luni, pari nel big match Bolanese - La Miniera. Beverino poker al Romito

La Spezia - Con una giornata di anticipo sulla fine del girone di andata l'Arcola Garibaldina è matematicamente Campione d'Inverno. Anzi, la squadra di Pedretti dopo la vittoria con l'Olimpia Piana Battolla allunga ulteriormente il proprio vantaggio sulla prima inseguitrice Castelnovese portandolo a ben otto lunghezze. Ora il torneo di II Categoria della Spezia osserverà la lunghissima sosta invernale tornando in campo il 20 Gennaio con la XIII e ultima giornata del girone di andata. Tornando al turno disputato domenica scorsa, come detto, vittoria all'inglese dell'Arcola Garibaldina sull'Olimpia Piana Battolla grazie alle reti decisive nel primo tempo di Passaglia e Macera. Rallenta invece la Castelnovese che impatta, nonostante l'immediato vantaggio di bomber Figaia, con la Castelnovese che pareggia i conti all'ora di gioco con capitan Gerosa. I gialloneri mantengono comunque un punto di vantaggio sui "cugini" del La Miniera e tre sulla Bolanese che pareggiano a reti bianche nello scontro diretto. Due occasioni per parte con Rabà e S. Lombardi per i locali e doppia occasione con bomber Bonelli per gli ospiti, ma N. Lombardi e Mascolo fanno buona guardia. Perde invece la Luni Calcio, alla seconda sconfitta consecutiva venendo proprio raggiunta dalla Bolanese in classifica, in casa della Polisportiva Madonnetta che presentava i rinforzi del mercato invernale. A decidere il match nel primo tempo il solito Conti che tocca la doppia cifra mantenendo una rete di vantaggio su Figaia della Castelnovese nella classifica marcatori. Biancorossi ora a metà classifica a quota 13 punti in attesa di recuperare la sfida con il Vezzano che torna alla vittoria, raggiungendo 11 punti in classifica, superando con classico punteggio all'inglese il Don Bosco Spezia B grazie alle reti di Baldini e Bianchi. Infine l'Intercomunale Beverino vince, in rimonta, la sua seconda gara consecutiva contro la Polisportiva Romito passata in vantaggio con Sibii. Orsetti pareggia subito i conti, poi ecco la rete di Toracca e la doppietta di Borriello per il poker finale della squadra di Bettinotti che raggiunge proprio l'undici di mister Trivelloni a quota 12 punti in classifica.



I TOP DI GIORNATA



ARCOLA GARIBALDINA: La squadra di Pedretti domina il campionato conquistando con una giornata di anticipo il titolo di Campione d'Inverno e aumentando il vantaggio sulle inseguitrici a +8.



INTERCOMUNALE BEVERINO: Seconda vittoria consecutiva per i bianco azzurri di Bettinotti che calano un bel poker di reti in rimonta contro il Romito.



CONTI (Polisportiva Madonnetta): Il bomber del campionato si conferma implacabile e grazie al suo 10° sigillo stagionale i biancorossi superano di misura la Luni Calcio.



I FLOP DI GIORNATA



LUNI CALCIO: Seconda sconfitta consecutiva che rallenta la marcia nelle posizioni di vertice della squadra di Bianchi raggiunta in quinta posizione dalla Bolanese.



CLASSIFICA MARCATORI



10 CONTI (Polisportiva Madonnetta)



9 Figaia (Castelnovese)



7 Bonelli (La Miniera)



6 Gerosa (Santerenzina)

6 Naclerio (Castelnovese)

6 Moreni (Arcola Garibaldina)



5 Bianchi (Vezzano)

5 Crafa (Olimpia Piana Battolla)

5 Orsetti (Intercomunale Beverino)