Il punto, l'Antica Luni è Campione d'Inverno

Complice il pareggio tra Arcola Garibaldina e Sarzana la vittoria in casa della Santerenzina consente alla squadra di Rolla di fregiarsi del titolo di metà stagione. Caleo super per il Vezzano contro il Beverino. Bene Castelnovese e Luni

La Spezia - Dopo una fase di flessione centrale l'Antica Luni di mister Rolla Alessandro ha nuovamente ingranato la giusta marcia e, centrando in casa della Santerenzina, la terza vittoria consecutiva si laurea, complice il pareggio a reti bianche nel big match tra Arcola Garibaldina e Sarzana 1906, Campione d'Inverno. Titolo platonico, è vero, ma comunque significativo. Un titolo già conquistato la scorsa stagione in coabitazione con il Rebocco poi promosso ai Play - Off proprio contro il sodalizio del presidente Casani. La partita in casa della terzultima forza della classe finisce con il risultato di 1 - 4 in favore degli ospiti che vanno in rete con una doppietta di capitan Balloni, una rete di Canalini deviata da un difensore avversario alle spalle di Cretella e Antognetti. Per i locali gol del momentaneo 1 - 3 di Gerosa. In classifica ora i gialloblu contano una lunghezza in più del duo formato dall'ex capolista Arcola Garibaldina e dal Vezzano dell'ex Biavati. La squadra di Pedretti, come detto, impatta a reti bianche contro il Sarzana 1906. Pesa l'assenza per infortunio di bomber Moreni e, soprattutto, l'imprecisione granata sotto porta con due occasioni abbastanza clamorose mancate da Ravani e Cristian Bertagna. C'è anche da sottolineare l'ottima prova poi del portiere ospite Paglini molto attento. Insieme alla squadra di Pedretti il Vezzano che nella sfida dei bomber batte per 3 - 2 il Beverino che rallenta ulteriormente la propria marcia. Sontuoso il "Sicario" Caleo che imperversa con una splendida tripletta. Due marcature su azione d'angolo e una sfruttando un lancio del compagno Danè. E' Polidoro a riaprirla e poi nel finale a siglare la doppietta personale trasformando un discusso rigore. Da segnalare oltre alle prove dei bomber anche quelle dei centrocampisti Gabriele e Petrini tra i migliori in campo. La squadra di Rotondo vede aumentare a 4 punti lo svantaggio dalla Luni Calcio quinta della classe, ultima piazza Play - Off, con la squadra di Lorenzetti che supera il Romito oramai attardato dalle posizioni di vertice. Un rigore per parte, trasformati rispettivamente da Figaia e Canese, sembra indirizzare il match sul pareggio, ma nel finale Biggi, complice un non perfetto Mascolo, sigla il gol da tre punti per i locali. Continua l'ottimo momento della Castelnovese con i gialloneri che si impongono per 2 - 1 sul fanalino Madonnetta grazie al diagonale di Figaia, terzo gol nelle ultime due partite, e il rigore di Arnieri ad un quarto d'ora dalla fine. La squadra di Currenti era riuscita a pervenire al momentaneo pareggio con Organista, ma rimane invischiata in ultima posizione insieme all'Olimpia Piana Battolla che osservava il proprio turno di riposo. Infine divisione della posta tra il Don Bosco Spezia B e la Bolanese. Locali in vantaggio con Moussa Konaté su assist di Walid e pareggio ospite di Podenzana.



I TOP DI GIORNATA



CALEO (Vezzano): Bomber d'altra categoria il "Sicario". In carriera lo ha dimostrato già tante volte. La tripletta al Beverino riporta il sereno dopo la sconfitta di Sarzana.



CASTELNOVESE: Ultime quattro partite tre vittorie, contro Antica Luni, Beverino e Madonnetta e un pareggio con il Sarzana. Momento da incorniciare per i gialloneri.



ANTICA LUNI: Dopo una flessione centrale la squadra di Rolla Alessandro torna in vetta conquistando il titolo di Campione d'Iverno. La sfida del girone di ritorno è mantenere la prima posizione, ma la rosa ha tutte le carte in regola per farcela.



I FLOP DI GIORNATA



ROMITO: La situazione inizia a farsi difficile, la sconfitta con la Luni Calcio fa piombare la squadra più vicina alla zona Play - Out.



CLASSIFICA MARCATORI



14 CALEO (Vezzano)



13 Polidoro (Intercomunale Beverino)



8 Balloni (Antica Luni)



7 Moreni (Arcola Garibaldina)



6 Bonelli (Polisportiva Romito) [ceduto a Dicembre al Follo San Martino]