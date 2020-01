Il punto, impresa Atletico Lunezia che supera l'Antica Luni

La Spezia - Dopo il primo stop stagionale in casa della Santerenzina torna subito alla vittoria la capolista Brugnato che nella penultima giornata di andata del torneo di II Categoria della Spezia travolge con più che eloquente 9 - 0 il malcapitato Calcio Nave. A rubare la scena lo "Zar" Makitov che mette a segno un poker di reti, assieme a lui a segno con una doppietta Manuel Beverinotti, oltre ai sigilli singoli di Lufrano, Varsi e Salesiani.



Mantiene il passo dei "Cinghiali" anche la Bolanese che si impone di misura in casa del Ceparana in un derby sempre molto sentito tra i giocatori delle due formazioni. In questo caso la rete decisiva per i tre punti della squadra di Trivelloni la mette a segno Tetteh. La sorpresa di giornata è invece la sconfitta dell'Antica Luni in casa del fanalino di coda Atletico Lunezia. La squadra di Guelfi infatti aveva sempre perso quest'anno. I ragazzi di Vatteroni sprecano un calcio di rigore con il bomber Franzoni, rimangono in inferiorità numerica e nel finale vengono colpiti dalla bella doppietta di Sow.



Scala posizioni e si porta in terza piazza la Santerenzina che vince il confronto con un Vezzano in crisi al secondo stop consecutivo. In "Bottagna" decide l'attaccante Ferro con una rete dalla distanza nella prima frazione. Partita combattuta con occasioni da ambo le parti, ma sono i biancoverdi a portare a casa l'intera posta in palio. Da segnalare che in panchina nel Vezzano da due partite non vi è più mister Beccari sostituito da Casale. Raggiunge l'Antica Luni in quarta posizione a quota 19 punti la Polisportiva Madonnetta che nell'anticipo del Sabato mette K.O. il Mamas Giovani grazie alla tripletta del proprio bomber e vice capocannoniere del torneo Nicola Conti.



Torna a fare punti anche la Luni Calcio cui basta una rete di Cervia per superare di misura l'Olimpia Piana Battolla di mister Ferrari che, dopo la vittoria in casa del Nave, continua comunque a dare segnali di ripresa.



I TOP DI GIORNATA



SOW (Atletico Lunezia): Doppietta preziosissima e fondamentale per trovare la prima vittoria stagionale, tra l'altro contro una formazione di livello come l'Antica Luni.



SANTERENZINA: Una delle formazioni più in forma del momento vince anche sul difficile campo del Vezzano e scala la classifica fino alla terza posizione.



BOLANESE: Bella vittoria nel derby in casa del Ceparana per rimanere in testa al campionato.



NICOLA CONTI (Polisportiva Madonnetta): Tre reti tutte in una volta per spingere in zona Play - Off la squadra di mister Bordino.



I FLOP DI GIORNTA



ANTICA LUNI: Bruttissimo stop in casa dell'Atletico Lunezia fanalino di coda del torneo che fino a quel momento aveva sempre perso in campionato.



VEZZANO: Il cambio in panchina non ha portato i frutti sperati finora, bensì due sconfitte consecutive.



CLASSIFICA MARCATORI



14 FRANZONI (Antica Luni)



13 Nicola Conti (Polisportiva Madonnetta)



9 Beverinotti Manuel (Brugnato)



8 Luzzoli (Antica Luni)



7 Rabà (Bolanese)



6 Cupini (Mamas Giovani)

6 Makitov (Brugnato)



G.L.