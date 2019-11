Il punto, il Brugnato vola in vetta da solo

La Spezia - La quinta giornata del campionato di II Categoria della Spezia ci regala una nuova capolista solitaria. E' il neo nato Brugnato che si impone in rimonta nello scontro tutt'altro che agevole in casa della Polisportiva Madonnetta passata in vantaggio con il solito bomber Conti. Efebor, Evaristo e Drovandi ribaltano il risultato prima del gol di Fausti. La "manita" dei ragazzi di Tesconi è suggellata dalla doppietta finale di Beverinotti Manuel sempre più bomber della capolista.



Capolista ora solitaria in quanto il Ceparana blocca sul pareggio la Luni Calcio. Su un campo allentato dalle copiose piogge della settimana è la squadra di Barletti ad avere le migliori occasioni e il giovane portiere ospite Conti si supera in almeno tre occasioni mantenendo imbattuta la sua porta. Finisce quindi a reti bianche con gli ospiti che lamentano anche qualche insulto di stampo razziale dei tifosi di casa nei confronti di un loro giocatore.



Terza posizione per l'accoppiata Santerenzina - Vezzano autrici di due autentiche goleade concluse entrambe con un tennistico 6 - 0. La Santerenzina supera il Nave grazie al vantaggio lampo di Iardella e al gran gol di Giorgi nel primo tempo. Nella ripresa le grandi parate del portiere giallonero Romeo fanno pensare che la squadra di Sarzana riesca a contenere la sconfitta, ma l'ingresso in campo di Figoli, migliore in campo, spariglia le carte. Il centrocampista realizza una rete e manda in gol Casoni, Mariotti e Fresco. Tutto troppo facile anche per la formazione di Beccari contro l'Olimpia Piana Battolla. Ruba la scena Nunez Gomez con una tripletta, poi ecco le marcature dei fratelli Condumi e di Danovaro.



Bella ed importante vittoria anche per l'Antica Luni che ha la meglio alla Covetta di una sempre ostica Bolanese. Vittoria meritata per i ragazzi di Vatteroni che impongono la prima sconfitta stagionale a quelli di Trivelloni grazie alle reti di Luzzoli, Chelini e Fall. Antica Luni che sale a quota 7 dovendo però recuperare ancora la gara contro il Nave.



Infine seconda vittoria per il Mamas Giovani che rimonta e batte il fanalino di coda Atletico Lunezia passato sul doppio vantaggio con un rigore di Ruffini e la rete di Sowe. Miele, Brando e Cupini ribaltano lo svantaggio. Lo stesso Cupini nel finale si fa parare un calcio di rigore dal portiere locale.



I TOP DI GIORNATA



ANTICA LUNI: Grande vittoria con un bel 3 - 0 che rilancia i "Gladiatori" di Vatteroni ottenuta, oltretutto, contro un avversario ostico come la Bolanese.



BRUGNATO: Delle formazioni neo nate questa stagione sembrava sicuramente la più attrezzata, ma sta veramente stupendo in positivo. Rimonta vincente contro il Madonnetta e primato solitario.



FIGOLI (Santerenzina): Dentro nel finale il risultato dei bianco verdi assume proporzioni enormi grazie a lui. Un gol e tre assist. Difficile vederlo in panchina in questa categoria.



NUNEZ GOMEZ (Vezzano): Altro giocatore che è un lusso per la II Categoria attuale. Se ne accorge l'Olimpia Piana Battolla che incassa una tripletta.



I FLOP DI GIORNATA



ATLETICO LUNEZIA: Ultima in classifica a quota zero punti dopo cinque partite. Contro il Mamas Giovani, altra formazione neo nata quest'anno, si fa addirittura rimontare e battere dopo aver ottenuto il doppio vantaggio.



OLIMPIA PIANA BATTOLLA: Veramente molto pesante il passivo in "Bottagna" contro il Vezzano. La stagione appare complicata come quelle degli ultimi anni.



CLASSIFICA MARCATORI



5 BLANDINI (Luni Calcio)

5 BEVERINOTTI M. (Brugnato)

5 NUNEZ GOMEZ (Vezzano)



4 Rabà (Bolanese)

4 Franzoni (Antica Luni)

4 Condumi Carlos (Vezzano)



3 Corsini (Luni Calcio)

3 Luzzoli (Antica Luni)

3 Giorgi (Santerenzina)

3 Cupini (Mamas Giovani)

3 Lufrano ed Efbor (Brugnato)