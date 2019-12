Il punto, il Brugnato vola alla sosta da capolista solitaria

La Spezia - Nell'ottava giornata del campionato di II Categoria, l'ultima prima della lunga sosta invernale, prova di forza della capolista Brugnato che fa suo il difficile scontro al vertice con l'Antica Luni squadra quest'ultima reduce da un filotto di vittorie e in piena forma. Vantaggio immediato dei "cinghiali" con una conclusione di Varsi, ma prima dell'intervallo i "gladiatori" di Vatteroni pareggiano con un rigore di Luzzoli. Nella ripresa Manuel Beverinotti in azione personale sigla il nuovo vantaggio locale, poi gialloblu in inferiorità numerica per l'espulsione di Chelini e in pieno recupero arriva anche il tris di Resico. Nella squadra di Tesconi debutto per il neo acquisto Raso.



Seconda posizione, a tre punti dalla vetta, per la Bolanese che va a vincere in casa della Luni Calcio l'altro big match di giornata. Successo prezioso per l'undici di mister Trivelloni griffato da Cuffini. Negli ospiti esordio del neo acquisto Bocchia. Luni Calcio raggiunta in quarta posizione dal Vezzano che cala il tris in casa del fanalino Atletico Lunezia grazie alla doppietta di Gerini, con una punizione all'incrocio e con un diagonbale, inframezzata dal gol di Ait Younss su respinta del portiere Desogus.



Rallenta la Santerenzina fermata sul pareggio a reti bianche dal Ceparana. Molto bravi i portieri Lombardo e Biondo a mantenere inviolate le proprie porte sui tentavi degli avversari. Si porta ad un punto dai bianco verdi di Rolla Alessandro la Polisportiva Madonnetta che si impone in casa dell'Olimpia Piana Battolla grazie alla doppietta del proprio bomber Conti. Infine terzo successo stagionale per il Mamas Giovani che, dopo avere incassato nove reti a San Terenzo la settimana precedente, si risolleva con un 5 - 1 ad un'altra neo nata come il Calcio Nave. Doppietta del solito Cupini per i "Torelli" e reti di Diop, Badje e Miranti. Per gli ospiti in gol Faconti.



I TOP DI GIORNATA



BRUGNATO: Grane vittoria per i "cinghiali" di Tesconi neo nati in questa stagione. Il successo nel big match contro l'Antica Luni vale la vetta della classifica solitaria.



BOLANESE: Anche la squadra di Trivelloni si aggiudica un big match a spese dell'altra formazione di Luni. Decide Cuffini e la squadra giallorossa si porta in seconda piazza.



I FLOP DI GIORNATA



SANTERENZINA: Non viveva davvero un gran momento il Ceparana eppure i bianco verdi non riescono a vincere una partita che sarebbe stata importante dopo le nove reti rifilate tutte in una volta al Mamas



NAVE CALCIO: Dopo i quattro punti iniziali i gialloneri continuano ad incassare molte reti e perdere. Nelle ultime cinque partite presi 27 gol.



CLASSIFICA MARCATORI



12 FRANZONI (Antica Luni)



9 Conti (Polisportiva Madonnetta)



8 Luzzoli (Antica Luni)



7 M. Beverinotti (Brugnato)



6 Rabà (Bolanese)

6 Cupini (Mamas Giovani)



G.L.