Il punto, il Brugnato ferma la Luni Calcio sul pareggio

La Spezia - A tre minuti dal termine della partita contro il Brugnato la capolista Luni Calcio si fa raggiungere sul pareggio dalla squadra di Tesconi mancando di un niente la terza vittoria consecutiva. La formazione di mister Gilli era infatti passata in vantaggio con un gran gol dalla distanza di Vanelli. Grande reazione dei locali, costretti a giocare al "Colombo" di Beverino per l'allagamento del campo di Borghetto Vara, che colpiscono due clamorosi legni con Manuel Beverinotti. Nel finale il meritato pareggio arriva grazie a Lufrano che realizza la sua seconda marcatura su due partite disputate.



In attesa dei tanti recuperi di campionato Luni quindi primo a quota 7 punti, Brugnato secondo a 4 lunghezze appaiato con Vezzano e Santerenzina. La squadra di Beccari in "Bottagna" travolge con un 8 - 1 il malcapitato Calcio Nave. E dire che la formazione di Sarzana era riuscita perfino a passare in vantaggio con Stelitano. Nel finale di frazione il pari locale di Ait Younss. Nella ripresa la goleada prende proporzioni clamorose con le doppiette di Carlo Condumi e Rosales e i sigilli singoli di Keità, Condumi L. e Nunez Gomez. Pari invece per la Santerenzina nel combattuto match con la Bolanese passata immediatamente in vantaggio con Rabà. Il pareggio locale arriva su azione personale di Cozzani che poco dopo sfrutta l'assist di Azzarini per portare in vantaggio i biancoverdi. L'esperto capitano ospite Chilosi si dimostra ancora una volta un grande specialista dei calci da fermo e fa 2 - 2 su calcio di punizione. Nel finale Gerosa si conquista e trasforma un calcio di rigore, ma pochi minuti dopo Zoumana Balù conquista un altro penalty anche per la Bolanese che impatta il definitivo 3 - 3 ancora con capitan Chilosi.



Prime vittorie per Olimpia Piana Battolla e per la neo nata Mamas Giovani. I "Torelli" di Bogazzi superano a domicilio il Ceparana. Partita sbloccata dal rigore trasformato dall'esperto Leonardo Cupini e concesso per un fallo di Lombardo su Miele. Raddoppio a firma di Bravo che finalizza al meglio un'azione di ripartenza. E' Simonini Filippo nella ripresa a riaprire il match a conclusione di una mischia nell'area avversaria, ma il risultato non cambierà più. L'Olimpia di Ferrari cala invece il tris in casa dell'Atletico Lunezia grazie alle reti di Bastoni, Sapochetti e Perrone. Di Giovanelli nel finale il punto della bandiera locale.



Infine pareggio tra Polisportiva Madonnetta e Antica Luni in un match molto combattuto e ben giocato. Vantaggio biancorosso con Tasso nei primi minuti, poi la doppietta di Franzoni ribaltava il punteggio prima dell'intervallo. Il rigore di Lombardi, ex di turno, un giro di lancette dopo l'ora di gioco stabiliva il definitivo 2 - 2.



I TOP DI GIORNATA



CHILOSI (Bolanese): Passano le stagioni, ma il piede del difensore e capitano della Bolanese si conferma sempre caldissimo. Contro la Santerenzina doppietta grazie ad un perfetto calcio di punizione e alla freddezza dal dischetto nel trasformare un rigore nel finale.



MAMAS GIOVANI: Prima storica vittoria in II Categoria per i "Torelli" di Bogazzi.



CLASSIFICA MARCATORI



5 BLANDINI (Luni Calcio)



2 Lufrano (Brugnato)

2 Chilosi (Bolanese)

2 Franzoni (Antica Luni)

2 Cozzani e Giorgi (Santerenzina)

2 Condumi C. e Rosales (Vezzano)



L.G.