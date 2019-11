Il punto, gran poker del Brugnato sul Ceparana

La Spezia - Quarta giornata in II Categoria della Spezia con un rinvio per impraticabilità di campo, Calcio Nave - Antica Luni, e praticamente nessuna sorpresa.



La partita più in discussione e aperta è stata sicuramente il match del "Bertolotti" tra i locali della Bolanese e la Polisportiva Madonnetta. Tre punti per la squadra di Trivelloni che battono di misura i biancorossi grazie alle reti di Rabà e Tetteh, è poi il bomber ospite Conti a provare a riaprire la contesa senza successo. Dopo due pareggi primo successo stagionale per la Bolanese che deve recuperare anche una gara, mentre l'undici di Bordino non dà continuità al successo del recupero di giovedì con la Santerenzina.



Un grande Brugnato cala il poker già nel primo tempo sul malcapitato Ceparana che pare avere più di una difficoltà dopo il recupero pareggiato a Nave in settimana. La doppietta di Mauel Beverinotti e le reti del solito Lufrano e di Efbor Jossy stendono i ragazzi di Barletti che nel finale di partita siglano la rete della bandiera con un rigore trasformato da Beggiato. La squadra di Tesconi è ora seconda a quota 7 punti in attesa di recuperare una partita. Quattro punti in quattro giornate per i rossoneri reduci dalla retrocessione dalla I Categoria.



Tutto anche troppo facile invece per la capolista Luni Calcio che si impone per 7 - 0 nei confronti del fanalino di coda Atletico Lunezia. Tripletta di Corsini, doppietta di Beggi e reti di Delogu e Paganini per il settebello della squadra di Gilli ora a quota 10 punti in classifica.



Torna alla vittoria la Santerenzina che grazie a Lentini e Iardella si impone in casa dell'Olimpia Piana Battolla a cui non basta il sigillo di Crafa. Non basta il gol dell'ex di Leonardo Cupini al Mamas Giovani che cede al "Pieroni" di fronte al Vezzano che realizza un poker di reti grazie a Condumi Carlo e Christian, a Rossini e a Nunez Gomez. Vezzano come la Santerenzina che sale a quota 7 punti in classifica.



I TOP DI GIORNATA



BOLANESE: Per la prima vittoria della stagione la squadra di Trivelloni sceglie una vittima eccellente come il Madonnetta



BRUGNATO: Una squadra neo nata che rifila un poker di reti ad una retrocessa la scorsa stagione dalla I Categoria. Se vincesse il proprio recupero la formazione di Tesconi salirebbe in testa appaiata alla Luni Calcio.



CLASSIFICA MARCATORI



5 BLANDINI (Luni Calcio)



4 Franzoni (Antica Luni)



3 Corsini (Luni Calcio)

3 Condumi Carlos (Vezzano)

3 Lufrano e M. Beverinotti (Brugnato)