Il punto, esordi da ricordare per Brugnato e Calcio Nave

La Spezia - Finalmente partito il campionato di II Categoria della Spezia. La prima giornata ha visto il debutto delle quattro nuove formazioni che si incrociavano in due scontri diretti. Come visto dalla nostra cronaca il Brugnato, davanti ad una folta cornice di pubblico, all'ultimo tuffo acciuffa la vittoria contro il Mamas Giovani che era passato in vantaggio nel primo tempo con un rigore di Miranti. Nella ripresa controsorpasso locale con Lufrano e Michelangelo Ferrari, ma immediato arriva il pari di Lestingi. Nel lungo recupero, ben nove minuti, il sigillo decisivo è di Efeobor Jossy. Vittoria anche per i gialloneri del Calcio Nave che si impongono di misura in casa dell'Atletico Lunezia grazie alla rete di Gazzotti.



Un ex di turno fa pendere il piatto della bilancia da parte della Santerenzina nel big match con l'Antica Luni. E' Giorgi che prima realizza un calcio di rigore e, dopo l'immediato pareggio di Luzzoli, sigla un gran gol a metà ripresa per la vittoria dei bianco verdi dell'altro ex Alessandro Rolla. I "gladiatori" di Vatteroni chiudono in nove uomini per le espulsioni di Pelliccia ad inizio ripresa e dello stesso Luzzoli nel finale.



L'altro big match vede la Luni Calcio superare all'inglese una buona Polisportiva Madonnetta che sbaglia un calcio di rigore con Conti. E' la doppietta di Blandini a decidere la partita in favore della squadra di Gilli. L'altro match di sicuro interesse della giornata si disputava in "Bottagna" ed è l'unico a finire in parità. Zero e zero tra Vezzano e Bolanese con grandi protagonisti i portieri Gigante e Lombardi che mantengono inviolate le loro porte.



Infine il derby dell'Incerti sorride al Ceparana che supera di misura l'Olimpia Piana Battolla grazie alla rete di Vittorio Briselli su assist di Cavana.



I TOP DI GIORNTA



GIORGI e BLANDINI: Le loro doppiette danno i primi tre punti della stagione a Santerenzina e Luni Calcio.



BRUGNATO 1955: Debutto da sogno con vittoria davanti ad un grandissimo pubblico.



CALCIO NAVE: Esordio assoluto in II Categoria bagnato con una vittoria