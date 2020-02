Il punto, con Angiolini prove di fuga per la Bolanese

La Spezia - Nessuno riesce a fermare la corsa della Bolanese capolista. Anche quando gioca meno bene del solito la formazione di mister Trivelloni esce vincitrice. Contro un Atletico Lunezia in netta ripresa nonostante la prestazione opaca basta un calcio di punizione liftato di Angiolini per far pendere la bilancia dalla parte dei giallorossi. Tre punti fondamentali che portano a sei il vantaggio sulla prima inseguitrice, anche perchè dietro le squadre che inseguono fanno di tutto per rallentarsi a vicenda.



E' il caso del big match del "Piero Bibolini" di Falconara di Lerici dove una rimaneggiata Santerenzina cede di misura ad un'ottima Polisportiva Madonnetta che, manco a dirlo, si impone con una rete del solito capocannoniere Nicola Conti abile a farsi perdonare un precedente errore dal dischetto. Biancorossi di Bordino ora secondi, Santerenzina che scivola terza anche perchè non sembra finire la crisi del Brugnato. La squadra di Tesconi perde in casa contro l'Olimpia Piana Battolla. Grande successo per gli uomini di mister Marino Ferrari a segno con il difensore Baldi e con l'esterno Crafa, di Beverinotti la rete dei "cinghiali".



Crolla nuovamente l'Antica Luni che perde malamente per 4 - 0 in casa di un rinato Vezzano trascinato dalle prodezze di Carlos Condumi autore di una tripletta, prime due marcature su rigore. Poker completato dall'esperto bomber Bonelli. La squadra del subentrato Casale si rimette così in moto e prova a tornare a dire la sua in zona Play - Off.



Solo un pareggio invece per la Luni Calcio contro il Mamas Giovani. I "Torelli" godono di un buon momento di forma e la doppietta di un ispirato Lesmadeq permette ai bianco rossi di pareggiare le marcature locali di Marinari e Biggi.



Infine torna alla vittoria il Ceparana che rifila tre reti al fanalino di coda Calcio Nave. Apre l'esperto classe '78 Dell'Ovo, raddoppia Beggiato e mette il tris il subentrato F. Simonini. Nel finale il punto della bandiera giallonero lo firma Bertonati.



I TOP DI GIORNATA



CARLOS CONDUMI (Vezzano): Tripletta indigesta per l'Antica Luni che consegna la vittoria alla sua squadra in uno scontro tutt'altro che facile.



POLISPORTIVA MADONNETTA: Trascinata dal solito Conti va a vincere sul difficile campo della Santerenzina e si insedia al secondo posto in classifica.



OLIMPIA PIANA BATTOLLA: Grande modo di tornare alla vittoria andando ad espugnare il campo di un Brugnato in crisi.



ANGIOLINI (Bolanese): Rete pesantissima che vale la vittoria su una squadra attardata in classifica, ma in un ottimo momento di forma. La squadra di Trivelloni inizia a prendere il largo.



I FLOP DI GIORNATA



BRUGNATO: Crisi acclarata la squadra di Tesconi pare essersi perduta.



ANTICA LUNI: Stop pesante anche in termini di punteggio in casa del Vezzano.



LUNI CALCIO: Era lecito attendersi qualcosa di più.



CLASSIFICA MARCATORI



17 CONTI (Polisportiva Madonnetta)



15 Franzoni (Antica Luni)



11 Manuel Beverinotti (Brugnato)



9 Luzzoli (Antica Luni)



8 Rabà (Bolanese)

8 Carlos Condumi (Vezzano)



7 Blandini (Luni Calcio)