Il punto, Tetteh stende il Brugnato: Bolanese Campione d'Inverno!

La Spezia - Si conclude il girone di andata in II Categoria della Spezia con la Bolanese che si aggiudica il big match in vetta infliggendo la seconda sconfitta stagionale al Brugnato. Vittoria meritatissima per la squadra di Trivelloni molto attenta in difesa e pronta a colpire ancora una volta con il centrocampista Tetteh al secondo gol consecutivo e quinto della sua ottima stagione. Successo riconosciuto con merito e sportività anche dal D.s. dei "cinghiali" Walter Lunghi: "Una vittoria merita per la Bolanese che ha dominato la partita soprattutto a centrocampo in una gara obbiettivamente povera di occasioni." La squadra di Bolano si laurea così Campione d'Inverno al giro di boa.



In seconda posizione, a tre punti dalla vetta, Brugnato raggiunto dall'ottima Santerenzina che batte al "Piero Bibolini" di Falconara di Lerici un Atletico Lunezia che non dà seguito alla vittoria sull'Antica Luni, ma si conferma comunque in crescita. Ferro e Musetti portano la squadra di Alessandro Rolla sul doppio vantaggio, l'ex Mamas Lestingi riapre la partita con i biancoverdi che devono rinunciare anche a Figoli che si infortuna ad inizio match. Ci pensano Casoni e Iardella a sigillare i tre punti locali prima del definitivo 4 - 2 di Lima de Oliveira.



Si riprende subito l'Antica Luni dopo lo scivolone della scorsa settimana che nel posticipo serale si impone con un bel tris sul Ceparana. A rubare la scena ancora i frombolieri d'attacco della squadra di Vatteroni a segno con Belli e i soliti Luzzoli e Franzoni, momentaneo 2 - 1 rossonero con il rigore trasformato da Briselli. Vittoria anche per i "cugini" della Luni Calcio che seguono i "gladiatori" ad una lunghezza. Tennistici i ragazzi di Gilli sul malcapitato Calcio Nave schiantato dalla doppietta di Blandini e dalle reti di Biggi, Delogu, Fruzzetti e Corsini.



Classifica molto corta comunque nelle prime sei posizione ancor di più dopo la divisione della posta in palio tra Polisportiva Madonnetta e Vezzano. Un pareggio di rigore con il vantaggio ospite dell'esperto Bonelli e il pari nella ripresa di Nicola Conti. Da sottolineare la grande prova del portiere di mister Casale, Gigante, che con tre interventi determinanti evita la terza sconfitta consecutiva della sua squadra.



Infine pareggio per 1 - 1 tra Olimpia Piana Battolla e Mamas Giovani con il vantaggio locale di Fioretto e l'immediato pareggio dei "Torelli" con Tagazzart tutto nel giro dei primi 9' minuti. La squadra di Ferrari si rammarica poi per il rigore fallito da Crafa a 5' minuti dal triplice fischio.



I TOP DI GIORNATA



BOLANESE: Vittoria meritatissima riconosciuta dagli avversari nel big match contro il Brunato. Capolista solitaria del campionato al giro di boa la squadra di Trivelloni che si assicura anche l'effimero titolo di Campione d'Inverno.



GIGANTE (Vezzano): Tre parate decisive per blindare il pareggio dei suoi in casa della Polisportiva Madonnetta ed evitare così la terza sconfitta consecutiva.



CLASSIFICA MARCATORI



15 FRANZONI (Antica Luni)



14 Conti (Polisportiva Madonnetta)



9 Luzzoli (Antica Luni)

9 Beverinotti Manuel (Brugnato)



7 Rabà (Bolanese)

7 Blandini (Luni Calcio)



6 Makitov (Brugnato)

6 Cupini (Mamas Giovani)



5 Tetteh (Bolanese)

5 Lufrano (Brugnato)

5 Sow (Atletico Lunezia)

5 Nunez Gomez e Condumi Carlos (Vezzano)