Il punto, Storti batte l'Antica Luni e lancia il Sarzana 1906 in vetta

Rallenta il Vezzano stoppato sul pareggio dalla Bolanese. Arcola Garibaldina impatta con il Romito e chiude in nove uomini. L'Olimpia supera il Beverino, mentre Santerenzina e Madonnetta impattano. Sospesa per rissa Castelnovese - Don Bosco B

La Spezia - Mini scossone in vetta al campionato di II Categoria della Spezia. A prendersi la copertina della 16° giornata, terza di ritorno, è il Sarzana 1906 di mister Veronica che si impone nel big match in casa dell'Antica Luni capolista e scavalca la squadra di mister Rolla in vetta alla classifica. A decidere il match l'esperto bomber rossonero Storti con una deviazione da sottomisura al 20° circa del primo tempo. Primo tempo avaro di emozioni comunque, mentre nella ripresa ecco la traversa dell'ex Musetti, già a segno all'andata, che negava il pareggio ai locali. Ospiti poi che sprecano l'occasione per il raddoppio quando il portiere Grassi neutralizza un calcio di rigore a Peigottu concesso per fallo di Canciello. Nel finale rossoneri in dieci per l'espulsione di Rolla, altro ex di turno. Tre punti fondamentali che spediscono il sodalizio di Sarzana a quota 32 con la squadra che la prossima settimana osserverà il turno di riposo e che quindi potrebbe essere nuovamente raggiunta dai gialloblu che invece hanno già riposato. In seconda piazza il Vezzano che impatta sul terreno amico contro la Bolanese. E dire che il vantaggio della squadra di Caroli era immediato con Alberti, già al 5° gol dal suo arrivo in Bottagna a fine dicembre, ma all'ora di gioco ecco il pareggio ospite con Podenzana. Finale di partita in inferiorità numerica per l'espulsione, contestata, per doppia ammonizione comminata a bomber Caleo. Un mezzo passo falso per la squadra di Bottagna, ma la Bolanese vista nelle ultime settimane è sicuramente squadra in crescita. Perde ulteriore terreno l'Arcola Garibaldina che non va oltre il pareggio a reti bianche nel derby contro la Polisportiva Romito. Nel primo tempo tre occasioni per la squadra di Pedretti e una per quella di Trivelloni. E' comunque una gara nervosa che registra le espulsioni di Bertagna e Gherpelli nei granata che sfiorano comunque il successo nel finale con Moreni e Vitucci su cui è bravo l'esperto difensore Galuppini. Reti bianche quindi e punto che serve a poco con le prime della classe che iniziano a prendere il largo. In quinta piazza resta la Luni Calcio, che riposava, anche perchè l'Intercomunale Beverino compie un'altro grave passo falso andando a perdere in casa del fanalino di coda Olimpia Piana Battolla che centra così la sua seconda vittoria stagionale su 16 partite disputate. Botta e risposta con il bel pallonetto di Rossi per il vantaggio ospite e il diagonale di Venturini per il pareggio immediato dell'Olimpia. Beverino ancora avanti con un rigore conquistato e trasformato da Polidoro, ma nella ripresa un'autorete di Zadi e un diagonale di Simoncini decretano la vittoria della formazione della Piana. Beverino in crisi e mister Rossano Rotondo rassegna le dimissioni. Ora la società dovrà cercare il nuovo allenatore, il terzo dopo Cervia e, appunto, Rotondo in una stagione che doveva essere del rilancio per i bianco azzurri e che invece li vede attualmente anche fuori dai Play - Off. Olimpia che aggancia invece a quota 9 la Polisportiva Madonnetta che impatta con un pirotecnico 3 - 3 in casa della Santerenzina. Biancorossi sul doppio vantaggio grazie alla doppietta realizzata da Bortoluzzi, poi La Ferla, Basso e Orsoni ribaltano tutto. Pareggio finale sancito ad un quarto d'ora dal termine dal difensore Bonatti. Santerenzina due punti sopra i biancorossi a quota 11. Infine sospesa per rissa a dieci minuti dalla fine Castelnovese - Don Bosco Spezia B sul parziale di 1 - 1 per il rigore trasformato da Triscornia e il pareggio con un gran gol di Bass. Si attendono le decisioni del Giudice Sportivo, ma sicuramente vi saranno molti squalificati dati i sei espulsi tra i gialloneri e i cinque tra le fila salesiane.



I TOP DI GIORNATA



SARZANA 1906: Successo fondamentale per la squadra di Veronica nel big match di giornata contro l'Antica Luni che lancia in vetta la squadra rossonera.



OLIMPIA PIANA BATTOLLA: Seconda vittoria stagionale ottenuta contro un'avversario di prestigio.



BOLANESE: Continua il momento positivo per la squadra di Parma confermato anche con il pareggio ottenuto in casa del lanciato Vezzano.



I FLOP DI GIORNATA



INTERCOMUNALE BEVERINO: Squadra in crisi e arriva la sconfitta in casa del fanalino Olimpia Piana Battolla.



CASTELNOVESE e DON BOSCO SPEZIA B: Qui non centrano i risultati sportivi, ma certe cose sui campi da calcio siamo tutti d'accordo che sarebbe meglio evitarle.



CLASSIFICA MARCATORI



17 CALEO (Vezzano)



16 Polidoro (Intercomunale Beverino)



10 Balloni (Antica Luni)



7 Moreni (Arcola Garibaldina)



6 Figaia (Castelnovese)

6 Figaia Claudio e Biggi (Luni Calcio)

6 Bonelli (Polisportiva Romito) [ceduto al Follo San Martino a Dicembre]



5 Alberti (Vezzano)