Il punto, Maggiani impatta nel finale per la Bolanese il big match con l'Arcola Garibaldina

Beverino batte Luni Calcio e si porta a due punti dal secondo post. Castelnovese: basta Naclerio con il Don Bosco. Santerenzina brutto K.O. con il Romito. Vezzano batte Olimpia. Madonnetta acuisce crisi La Miniera.

La Spezia - Quando mancano solamente due turni al termine della stagione regolare la situazione nel torneo di II Categoria della Spezia per quanto riguarda l'accesso ai Play - Off rimane veramente molto fluida. Grazie al secondo gol consecutivo del centrocampista Maggiani la Bolanese ottiene il secondo pareggio di fila in zona Cesarini, questa volta contro la corazzata Arcola Garibaldina già vincitrice del torneo e neo promossa in I Categoria. Match che era stato sbloccato nel primo tempo dall'ex di turno Moreni, bomber dei granata. La squadra di mister Parma vede così avvicinarsi a sole due lunghezze l'Intercomunale Beverino che nel posticipo serale batte la Luni Calcio grazie al rigore trasformato da Orsetti e alla rete di Bettanin che insacca con la complicità del difensore ospite Virga. E' poi Blandini a dimezzare lo svantaggio, ma questo non basta alla formazione del Player - Manager Leccese, ex di turno, per raccogliere punti. Una lunghezza più sotto si conferma il Vezzano che si impone di misura in "Bottagna" sul fanalino Olimpia Piana Battolla. Rosales e Tagazzart portano la squadra di Tonelli sul doppio vantaggio, ma Simoncini e Carbonari riequilibrano il risultato sfruttando due assist dell'inossidabile Datteri. Ci pensa Galazzi a un quarto d'ora dalla fine a fissare i tre punti per i locali. Basta invece un gol del centrocampista goleador Naclerio nei primi minuti di gioco alla Castelnovese per superare il Don Bosco Spezia B in una partita che riserva davvero poche emozioni in zona gol. Gialloneri ora quinti che superano i cugini del La Miniera. L'altra squadra di Castelnuovo Magra continua nel suo periodo buissimo uscendo dai Play - Off per la prima volta in stagione dopo essere stata battuta da un ritrovata Polisportiva Madonnetta. Bomber Conti apre le marcature per i biancorossi, pareggia Baldoni ad inizio ripresa. In pieno recupero ci pensa Santunione Luca a consegnare la vittoria alla squadra di Battistini. K.O. pesante invece quello della Santerenzina che perde al "Bibolini" contro una Polisportiva Romito rimaneggiata passata in vantaggio nel primo tempo con El Bouadellaoui. Pareggia il solito Gerosa a 8' minuti dal termine, ma in pieno recupero è il neo entrato Vinciguerra a dare un successo alla squadra di Trivelloni che mancava oramai da troppe giornate. I bianco verdi rallentano drasticamente la marcia di avvicinamento ai Play - Off.



I TOP DI GIORNATA



MAGGIANI (Bolanese): Un altro gol allo scadere del centrocampista permette alla squadra di Parma di ottenere il secondo pareggio consecutivo contro la super capolista Arcola Garibaldina.



POLISPORTIVA ROMITO: Gran bel successo quello ottenuto in casa della Santerenzina bisognosa di punti per sperare nei Play - Off. Una squadra che nonostante le assenze di tre titolari non molla mai quella di Trivelloni.



INTERCOMUNALE BEVERINO: Il successo sulla Luni Calcio lancia i bianco azzurri ad un passo dal secondo posto.



I FLOP DI GIORNATA



SANTERENZINA: Se si vogliono ottenere i Play - Off partite come quelle contro il Romito in crisi e senza tre titolari vanno vinte.



LA MINIERA: Buio pesto per la squadra del duo Tenerani - Serafini. L'ennesima sconfitta costa la piazza Play - Off.



CLASSIFICA MARCATORI



18 ORSETTI (Intercomunale Beverino)



17 Moreni (Arcola Garibaldina)

17 Conti (Polisportiva Madonnetta)



15 Gerosa (Santerenzina)



13 Figaia (Castelnovese)



10 Naclerio (Castelnovese)



9 Bianchi (Vezzano)

9 Bonelli (La Miniera)



8 Blandini (Luni Calcio)



Lorenzelli Guido