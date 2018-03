Il punto, Luni Calcio batte Arcola Garibaldina nel big match

Decide una doppietta di bomber Figaia. Ne approfitta l'Antica Luni che fa suo un match ostico a Romito con capitan Balloni. Vezzano poker alla Castelnovese. Due i rinvii, pareggio tra Don Bosco Spezia B e Santerenzina

La Spezia - Giornata che rispetta, più o meno, i pronostici la XIX della II Categoria della Spezia. Iniziamo dicendo che vi sono stati due rinvii. Quello del "Bertolotti" tra Bolanese e Olimpia Piana Battolla per impraticabilità di campo e quello del "Corea" di Ponzano Magra tra Polisportiva Madonnetta e Sarzana 1906 per un guasto alle tubazioni degli spogliatoi dell'impianto. Giornata che sorride all'Antica Luni che grazie ad una rete del proprio bomber Balloni si impone in casa della Polisportiva Romito. Ottima comunque la gara della squadra di Trivelloni che colpisce una traversa con Canese sullo 0 - 0 e si lamenta per un possibile fallo di rigore di Canciello su Barone. Ad inizio ripresa il colpo risolutore del capitano ospite di testa. Mascolo chiude bene su Canalini e Belli e nel finale il Romito si dispera per il secondo legno colpito questa volta direttamente con Sibii su punizione. Locali in credito con la fortuna, ospiti ora capolista solitaria anche perchè nel match più incerto la Luni Calcio si conferma grande e batte di misura l'Arcola Garibaldina. A rubare la scena Figaia che porta in vantaggio i suoi su punizione e raddoppia su rigore concesso per un fallo di Mekbuli su Nicolini. Poco dopo dimezzano lo svantaggio i granata con la seconda rete consecutiva dell'esperto bomber Vitucci. La squadra ospite produce il massimo sforzo e Landi deve salvare su Maracci, ad inizio ripresa traversa di testa di Angiolelli. Nel recupero lo stesso Angiolelli spreca il pari mandando di poco a lato. Grande risultato per la compagine di mister Bianchi che, avendo già riposato, si porta in seconda piazza a pari merito proprio con l'Arcola e con il Vezzano, nella foto l'undici titolare schierato questa domenica da mister Caroli, che torna alla vittoria con un roboante poker in casa della Castelnovese ancora rimaneggiata per le famose squalifiche post Don Bosco Spezia B. Dopo l'ottimo tentati di Jabraoui O. gli ospiti prendono campo e chiudono già nel primo tempo con la doppietta di Alberti e la rete di Segnani. Nel finale il poker lo cala Firetto. Turno di riposo invece per l'Intercomunale Beverino che rimane sesto a quota 26 a sei lunghezze dai Play - Off in attesa del recupero del Sarzana 1906 con la Madonnetta. Si dividono la posta in palio invece Don Bosco Spezia B e Santerenzina in un match ricco di occasioni da ambo le parti. Nel finale le reti con la bellissima marcatura di Orsoni che stoppa di petto una rimessa laterale e insacca con una spettacolare rovesciata. Un minuto dopo il pareggio quando La Ferla interviene di testa su lancio di Kavarov e spedisce alle spalle del proprio portiere Cretella.



I TOP DI GIORATA



LUNI CALCIO: Due piazzati di Figaia per superare la capolista Arcola Garibaldina nel big match di giornata. La squadra di Bianchi sta facendo un campionato importantissimo e si insedia in seconda piazza a tre lunghezze dai "cugini" primi in classifica.



BALLONI (Antica Luni): Basta il colpo di testa del capitano per vincere in casa di un Romito mai domo una partita forse più complicata del previsto. Gol da tre punti come i tre punti che valgono l'allungo solitario in vetta alla classifica.



ALBERTI (Vezzano): Passano le giornate, ma l'acquisto invernale del Vezzano si sta dimostrando ottimo partner d'attacco per bomber Caleo. Con questa doppietta già 7 le sue marcature stagionali.



CLASSIFICA MARCATORI



17 CALEO (Vezzano)



16 Polidoro (Intercomunale Beverino)



14 Balloni (Antica Luni)



9 Figaia (Luni Calcio)



7 Alberti (Vezzano)

7 Moreni (Arcola Garibaldina)



6 Biggi (Luni Calcio)

6 Figaia (Castelnovese)

6 Vitucci (Arcola Garibaldina)

6 Bonelli (Polisportiva Romito) [ceduto a Dicembre al Follo San Martino]