Il punto, La Miniera risorge e batte Bolanese: ora il Beverino è secondo

I bianco azzurri battono il Romito a domicilio. Vezzano supera un mai domo Don Bosco e raggiunge la terza piazza. Castelnovese fa suo lo scontro con la Santerenzina e la estromette dai PlayOff. Luni Calcio di misura sul Madonnetta

La Spezia - Ad una giornata dal termine del campionato di II Categoria della Spezia si va definendo la griglia dei Play - Off promozione. Un passo importante lo fa l'Intercomunale Beverino che continua nel proprio momento molto positivo calando il tris in casa della Polisportiva Romito. A decidere la contesa in casa degli uomini di mister Trivelloni sono i gol di Fausti, Erigozzi e del bomber Orsetti. La squadra bianco azzurra riesce così a salire al secondo posto a quota 36 punti superando di una lunghezza la Bolanese ferma a quota 35. I ragazzi di Bettinotti ringraziano il La Miniera che esce dal proprio lungo periodo di crisi battendo in rimonta proprio i giallorossi di mister Parma. Ospiti praticamente subito in vantaggio con Rabà, ma le reti di Musetti e Wahed permettono ai locali di ribaltare tutto. La formazione del duo Tenerani - Serafini è ora sesto a quota 32 potendosi così giocare nell'ultima giornata la speranza di accedere ai Play - Off promozione anche se dovrà incrociare i tacchetti contro l'Arcola Garibaldina prima della classe e già da tempo promossa in I Categoria, ma che non lascia mai niente agli avversari. Lo dimostra anche il posticipo di ieri in cui i granata si sono imposti per 4 - 8 in casa del fanalino di coda Olimpia Piana Battolla. Ruba la scena Moreni che realizza addirittura cinque delle otto reti. Tabellino completato Macera, Otgianu e Liotti. Per i locali doppietta di Beggiato e marcature singole di Rossi e Ardigò. Tornando alla zona Play - Off terza posizione per il Vezzano che si impone nel finale in casa del Don Bosco Spezia B. Ospiti sul doppio vantaggio con Rossini e il rigore trasformato da Bianchi, ma raggiunti dai salesiani di mister Biloni dalle reti di Sagno e Konatè. A 8' minuti dal termine arriva la rete decisiva di Tagazzart. La squadra di Tonelli sale così a quota 35 raggiungendo a pari merito la Bolanese. Infine quinta piazza, ultima per i Play - Off, ad appannaggio della Castelnovese che si impone in un match molto combattuto in casa della Santerenzina. La sblocca Figaia nel primo tempo, ma ad inizio ripresa è Figoli a rimettere tutto in parità con un colpo di testa su punizione di Fresco. Melani e Simoncini fanno fare lo scatto decisivo ai gialloneri, poi Mariotti accorcia, ma i bianco verdi non riescono a trovare il pareggio. Infine la Luni Calcio vince lo scontro con il Madonnetta di misura grazie alla rete di Corsini su assist di Blandini. La squadra di Leccese supera di un punto proprio la Santerenzina salendo a quota 29, prima delle squadre che non possono più accedere agli spareggi promozione.



I TOP DI GIORNATA



LA MINIERA: Grande ritorno alla vittoria battendo l'ex seconda in classifica Bolanese. La squadra del duo Tenerani - Serafini proverà a giocarsi le sue chance Play - Off nell'ultimo turno.



INTERCOMUNALE BEVERINO: Dopo un lungo inseguimento i bianco azzurri di Bettinotti salgono sul secondo gradino del podio.



CASTELNOVESE: Vince lo scontro diretto per i Play - Off mantenendo la quinta posizione e estromettendo di fatto i bianco verdi dalla possibilità di accedere agli spareggi.



MORENI (Arcola Garibaldina): Cinque reti tutte in una volta sola sono comunque un piccolo record da dover rimarcare e oltretutto contribuiscono a fargli guadagnare la vetta della classifica marcatori con 22 gol stagionali.



CLASSIFICA MARCATORI



22 MORENI (Arcola Garibaldina)



19 Orsetti (Intercomunale Beverino)



17 Conti (Polisportiva Madonnetta)



15 Gerosa (Santerenzina)



14 Figaia (Castelnovese)



10 Bianchi (Vezzano)

10 Naclerio (Castelnovese)