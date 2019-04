Il punto, La Miniera e Vezzano ai Play - Off con Beverino e Castelnovese

Epilogo incredibile nel campionato di II Categoria della Spezia. Rimane fuori la Bolanese che perde in casa con la Santerenzina. Luni Calcio passa in Bottagna: è salva. Prima sconfitta per Arcola Garibaldina. Tris Madonnetta all'Olimpia ultima

La Spezia - Termina il campionato di II Categoria della Spezia con qualche sorpresa. Nell'ultima giornata si decideva infatti la griglia Play - Off. Partirà con i favori del pronostico l'ottimo Intercomunale Beverino che chiude al secondo posto regolando per 2 - 1 il Don Bosco Spezia B grazie alle reti dei suoi due bomber Orsetti, che chiude da vice capocannoniere del torneo, e Bettanin. Autorete di Stagnaro il gol della bandiera per gli ospiti di mister Biloni. Terza posizione per la Castelnovese che con una rimonta super batte per 4 - 3 la Polisportiva Romito. Primo tempo ad appannaggio della squadra di mister Trivelloni che si porta addirittura sullo 0 - 3 grazie alle marcature di Coppola, Balu Zuma e Signani. Ripresa giallonera con i gol di Naclerio, del neo entrato Botta, di Mora e di Mecani che ribaltano tutto trovando tre punti fondamentali. Arrivano poi a pari punti tre squadre ossia La Miniera, Vezzano e Bolanese. Questi ultimi perdono in casa al "Bertolotti" per mano della Santerenzina che si impone con un preciso rasoterra di Fresco in chiusura di prima frazione e il raddoppio di testa di Figoli all'ora di gioco su assist da piazzato ancora di Fresco. L'impresa di giornata la fa il La Miniera che in una partita viva supera in rimonta l'Arcola Garibaldina vincitrice del campionato alla prima sconfitta stagionale. La squadra di Pedretti avanti con Maracci che realizza con una bella conclusione dalla distanza, viene ripresa e superata dal rigore trasformato da Ossama Jabraoui e dal gol vittoria del neo entrato Pezzica. Infine il Vezzano viene sconfitto in casa dalla Luni Calcio che si impone con una rete di Puglione che vale la salvezza matematica per la squadra del Player - Manager Leccese. Partita giocata a viso aperto dalle due squadre in "Bottagna" dove a fare la differenza è stata probabilmente la maggior motivazione degli ospiti. Gol partita arrivato a circa 5' minuti dalla fine grazie ai due subentrati Borghetti e Puglione. Il primo riceve da Vanelli, in area controlla, salta due uomini e con un pallonetto supera il portiere, il secondo appostato nei pressi della riga appoggia in rete. Da segnalare la presenza di un altro classe 2001, Caffaz, nella formazione della Luni Calcio. Insomma ci vuole la classifica avulsa per sbrogliare la matassa e a restare fuori dai giochi è incredibilmente la Bolanese che per quasi tutta la stagione aveva occupato il secondo posto in classifica. Il Beverino se la vedrà con il La Miniera, mentre la Castelnovese ospiterà il Vezzano a cui mancherà lo squalificato Ait Youness espulso in pieno recupero domenica scorsa. Nel match del pomeriggio infine vittoria per il Madonnetta che grazie alla doppietta di Plicanti e alla rete di bomber Conti, terzo in classifica marcatori, rende vana la doppietta di Beggiato per l'Olimpia Piana Battolla che retrocede, anche se poi come sempre le retrocessioni in questa II Categoria della Spezia non avranno valore dato che non prenderà il via il campionato di III Categoria.



I TOP DI GIORNATA



LA MINIERA: Veniva da un periodo non facile, ma le due vittorie nelle ultime due giornate le hanno consentito di staccare in extremis il "pass" per i Play - Off. Decisivo il successo in casa dell'Arcola Garibaldina alla prima sconfitta della stagione.



LUNI CALCIO: Una vittoria fortemente voluta quella di "Bottagna" che vale la salvezza matematica per la squadra del Player - Manager Leccese.



CASTELNOVESE: Rimonta incredibile nel secondo tempo per i gialloneri di Cozzani passati dallo 0 - 3 al 4 - 3 qualificandosi per i Play - Off.



I FLOP DI GIORNATA



BOLANESE: La sconfitta in casa contro la Santerenzina costa alla squadra di mister Parma l'accesso ai Play - Off.



POLISPORTIVA ROMITO: Incredibile sconfitta quella maturata contro la Castelnovese.



I VERDETTI DELLA STAGIONE



CAMPIONE e PROMOSSA IN I CATEGORIA: ARCOLA GARIBALDINA



Griglia Play - Off



Intercomunale Beverino - La Miniera e Castelnovese - Vezzano



Retrocessa: Olimpia Piana Battolla



CLASSIFICA MARCATORI



22 MORENI (Arcola Garibaldina)



20 Orsetti (Intercomunale Beverino)



18 Conti (Polisportiva Madonnetta)



15 Gerosa (Santerenzina)



14 Figaia (Castelnovese)



11 Naclerio (Castelnovese)



10 Bianchi (Vezzano)