Il punto, Brugnato soffre con il Lunezia ma torna in vetta da solo

La Spezia - Torna capolista solitaria il Brugnato che, seppur rimaneggiato e soffrendo un po' più di quanto ci si potesse aspettare, ha ragione di misura del fanalino di coda Atletico Lunezia. Locali avanti con Sow, ma immediato arriva il pareggio di Beverinotti Manuel. Nella ripresa ancora avanti un mai domo Lunezia con Ceesay, ma ancora immediato il pari di Lufrano. Proprio Ceesay si fa espellere e i "cinghiali" trovano la rete della vittoria con Drovandi. Da segnalare per la neo capolista solitaria anche un rigore sbagliato da Lufrano e i pali colpiti da Michelangelo Ferrari e Drovandi. Non va invece oltre il pareggio la Luni Calcio in casa del Vezzano nel big match di giornata. Anzi la squadra di Gilli può ritenersi fortunata del punto incamerato dati i due legni colpiti dai locali prima con Niakité e poi con Danovaro. Luni secondo a due punti dalla vetta e con una lunghezza di vantaggio sulla Bolanese che cala il pokerissimo nei confronti del Calcio Nave. Reti locali della squadra di Trivelloni ad opera di Rabà e Ballo, entrambi autori di una doppietta, e di Bello, mentre per i gialloneri ospiti dell'esperto portiere Calcina in rete Peonia.



Salgono a suon di gol Antica Luni e Santerenzina entrambe a quota 13 punti, ma con la squadra di Vatteroni che deve recuperare la sfida con il Nave a suo tempo rinviata per impraticabilità di campo. Due partite che dimostrano l'immane differenza di valori che è messa in campo tra squadre di vertice e di fondo classifica. I "gladiatori", pur passando in svantaggio con l'Olimpia Piana Battola per l'immediato gol di Suffer, vincono per 9 - 2 grazie al poker di Franzoni, la doppietta di Luzzoli e le reti di Bellè, Chelini e del neo acquisto Belli. In gol poi Basso per gli ospiti. I bianco verdi di San Terenzo ne fanno nove al Mamas con finale di 9 - 1. Dopo un primo tempo chiuso sul 2 - 0 Grazie a Fresco e Orsoni arriva la doppietta di Fresco, quella di Gerosa, e le reti di Figoli, Mariotti, Cozzani e Ferro. Per gli ospiti autorete di Migliano



Bella vittoria per la Polisportiva Madonnetta che si impone per 3 - 1 su un Ceparana in crisi. Alicino e doppietta di Conti per i locali, che ringraziano anche l'esperto Triglia autore di almeno tre grandi interventi, Gervasi su rigore in rete per gli ospiti.



I TOP DI GIORNATA



BRUGNATO: Si riprende la vetta solitaria nonostante una gara sofferta con il Lunezia



TRIGLIA (Polisportiva Madonnetta): Almeno tre interventi decisivi per portare a casa una preziosa vittoria.



FRANZONI (Antica Luni): Quattro reti tutte in una volta vanno rimarcate aldilà dell'avversario.



I FLOP DI GIORNATA



OLIMPIA PIANA BATTOLLA e MAMAS GIOVANI: Troppa differenza di valori in campo, ma ben 18 reti al passivo in due.



CLASSIFICA MARCATORI



9 FRANZONI (Antica Luni)



7 Conti (Polisportiva Madonnetta)



6 Rabà (Bolanese)

6 Luzzoli (Antica Luni)

6 Beverinotti M. (Brugnato)



5 Blandini (Luni Calcio)

5 Nunez Gomez e Condumi Ca. (Vezzano)



L.G.