Il punto, Brugnato fermato sul pareggio e raggiunto in vetta

La Spezia - Tornano ad essere due le squadre in vetta al campionato di II Categoria della Spezia. La Luni Calcio ringrazia infatti l'autorete di Musetti su cross di Peigottu nel big match con la Santerenzina e torna in vetta anche grazie al Vezzano che blocca sul pareggio l'ex capolista solitaria Brugnato in un match avvincente. Al vantaggio di Evaristi con un gran tiro da fuori area ha risposto la squadra ospite con il rigore trasformato da L. C. Condumi e concesso per un fallo di Piaggi. Da segnalare anche il possibile gol del 2 - 1 annullato a Makitov e le espulsioni del finale dello stesso Makitov, di Piaggi e di Nunez Gomez. Vezzano terzo a quota 11 punti assieme alla Bolanese che va a vincere nettamente in casa dell'Olimpia Piana Battolla. Il derby è deciso dalle reti nella ripresa di Del Gaudio, Tetteh e Mendy. Un punto più sotto l'Antica Luni, che deve recuperare la partita con il Nave, che nell'anticipo del Sabato si era imposta per 2 - 3 in casa del Mamas Giovani giocando un'ottima partita. Al solito Franzoni aveva risposto il rigore di Cupini, poi Luzzoli e Vitaloni avevano fatto prendere il largo alla squadra di Vatteroni che incassa nel finale la rete dei "Torelli" quando su cross di Diop era Vitaloni a spingere nella propria porta il pallone. Tennistico successo per il Madonnetta contro il Nave con la squadra locale che incassa sei reti per la seconda partita consecutiva. Biancorossi a segno con una tripletta di Conti e reti singole di Giannini, Alicino e Plicanti, per i gialloneri locali rigore di Cabano. Infine torna alla vittoria il Ceparana che sconfigge con classico punteggio all'inglese il fanalino Atletico Lunezia fermo ancora a 0 punti: decidono Caldarelli e M. Simonini.



I TOP DI GIORNATA



VEZZANO: Ferma la corsa della capolista Brugnato conquistando un buon pareggio su un campo difficile.



CONTI (Polisportiva Madonnetta): Tripletta nella larga vittoria dei biancorossi contro il Nave.



CLASSIFICA MARCATORI



5 BLANDINI (LUNI CALCIO)

5 FRANZONI (ANTICA LUNI)

5 M. BEVERINOTTI (BRUGNATO)

5 CONTI (POLISPORTIVA MADONNETTA)

5 CA. CONDUMI e NUNEZ GOMEZ (VEZZANO)



4 Luzzoli (Antica Luni)

4 Rabà (Bolanese)

4 Cupini (Mamas Giovani)



G.L.