Il punto, Arcola Garibaldina dominatrice

Anche quando pareggia in pieno recupero con La Miniera la capolista allunga per la mancanza di continuità degli avversari. Romito batte Castelnovese, Bolanese seconda con successo su Santerenzina. Vezzano batte Luni e entra nei playoff. Ok Madonnetta

La Spezia - Ripartita dopo la lunga sosta invernale anche la II Categoria della Spezia che si conferma nelle mani di un'unico padrone ossia la capolista Arcola Garibaldina. La squadra di Pedretti, come visto nella nostra cronaca di ieri, domina il primo tempo nel big match con La Miniera seconda, passa in vantaggio ad inizio ripresa con Bertagna C., ma si vede sorpassare a 3' minuti dalla fine dalla doppietta di Bonelli. In pieno recupero Moreni evita la prima sconfitta ai granata fissando il definitivo 2 - 2. La Castelnovese seconda, che giocava nel pomeriggio in casa del Romito, si dimostra poco continua e pur conoscendo il risultato dei diretti avversari cede di misura alla formazione di Trivelloni che si impone grazie al rigore trasformato da Paganini e concesso per atterramento di Ferro in area. Da tutto questo ne esce sempre più vincitrice la capolista che allunga il suo vantaggio a + 9 punti da un trio di seconde. Infatti la squadra di mister Ferrari è raggiunta in seconda piazza dai "cugini" del La Miniera, ma anche dalla Bolanese che si impone all'inglese in casa di una Santerenzina che continua a non decollare anche dopo il cambio di guida tecnica da Ciacchini ad Ibba. Al "Bibolini" decidono le reti di Maggiani nel primo tempo, il più lesto a sbrogliare una mischia in area di rigore, e Verdicchio in pieno recupero. Santerenzina che rimane terzultima a quota 10. In quinta posizione, in piena zona play - off e a un punto dalle seconde in classifica, ecco piombare l'agguerrito Vezzano che apre definitivamente la crisi della Luni Calcio andando a vincere al "Gaggio" grazie alla rete realizzata dal bomber Bianchi ad inizio match su calcio piazzato che ha beffato imparabilmente Leccese. Luni che rimane a 15 punti raggiunta dal Romito. Sempre a 15 anche l'Intercomunale Beverino che grazie alla netta vittoria per 0 - 3 sul fanalino di coda Don Bosco Spezia B riapre le speranze di qualificazione Play - Off. Per i bianco azzurri in rete Toracca, Orsetti su rigore e Speranza. Un punto più sopra la Polisportiva Madonnetta che si impone di misura al "Canese" fortino dell'Olimpia Piana Battolla penultima della classe. A decide il match i neo acquisti dicembrini con i gol di Corvi e Fausti per i biancorossi inframezzati dal momentaneo pareggio di Suffer. Insomma la classifica recita una squadra in fuga solitaria e poi tanto equilibrio con ben 8 squadre su 12 divise da appena 3 punti. Un po' più staccate le ultime tre in classifica.



I TOP DI GIORNATA



BONELLI (La Miniera): 9 partite e 9 gol per il bomber di una delle seconde in classifica. La sua doppietta vale quasi la vittoria sulla capolista Arcola Garibaldina.



ARCOLA GARIBALDINA: Assoluta padrona del campionato anche in una giornata in cui riagguanta il pareggio in pieno recupero riesce ad allungare il proprio vantaggio in classifica dalle prime insguitrici.



I FLOP DI GIORNATA



CASTELNOVESE: Continuità questa sconosciuta, è questa la differenza tra i gialloneri e la capolista. La squadra di Ferrari doveva vincere per accorciare sapendo il risultato dell'Arcola, ma invece esce sconfitta di misura dal campo del Romito.



CLASSIFICA MARCATORI



11 CONTI (Polisportiva Madonnetta)



9 Bonelli (La Miniera)

9 Figaia (Castelnovese)



7 Moreni (Arcola Garibaldina)



6 Bianchi (Vezzano)

6 Gerosa (Santerenzina)

6 Naclerio (Castelnovese)

6 Orsetti (Intercomunale Beverino)



5 Crafa (Olimpia Piana Battolla)