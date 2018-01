Il punto, Antica Luni e Sarzana 1906 vincono i big match di giornata

Battute rispettivamente Arcola Garibaldina e Vezzano: ora quattro squadre in due punti. Don Bosco B e Castelnovese compiono i due blitz di giornata. Seconda vittoria stagionale per la Santerenzina

La Spezia - Si fa veramente avvincente il campionato di II Categoria della Spezia con le prime quattro squadre del torneo racchiuse in quattro punti. A fare la voce grossa nel penultimo turno di andata sono Antica Luni e Sarzana 1906 vittoriose negli scontri d'alta classifica contro Arcola Garibaldina e Vezzano, mentre si registrano gli interessanti exploit di Don Bosco Spezia B e Castelnovese. Tornando ai gialloblu di mister Alessandro Rolla si confermano la vera e propria corazzata del torneo dato che dopo aver sconfitto il Vezzano nell'ultimo turno prima della sosta si ripetono con la capolista di mister Pedretti, presentatasi al Gaggio priva dell'infortunato bomber Moreni. Sblocca il match l'uomo dai gol pesanti ossia il centrocampista Musetti che già era andato in gol contro il Sarzana, raddoppia nel finale il neo entrato Guadagni che si fa così un regalo di compleanno anticipato trovando la sua prima rete con la nuova maglia gialloblu, sodalizio in cui è approdato nel mercato invernale. Da registrare anche un rigore che Biondo para a capitan Balloni. A inizio partita sul parziale di 0 - 0 palo ospite di Bertagna A. dopo la deviazione di Grassi. La squadra di casa si porta in seconda piazza ad un solo punto dagli avversari. Molto bene anche i rossoneri di Veronica che in un match avvincente si impongono per 3 - 2 sul Vezzano di Biavati. Locali in vantaggio con Rolla su assist di Biselli, ma Alberti e bomber Caleo con un perentorio colpo di testa ribaltano il punteggio. Biselli pareggia i conti ancora di testa, mentre la rete della vittoria la realizza su calcio di rigore Peigottu. Un penalty conquistato dallo scatenato Biselli, migliore in campo, e fortemente contestato dagli ospiti, ma che sancisce i tre punti per i rossoneri che raggiungono a quota 22 proprio il Vezzano portando a due punti dalla vetta. Rimane in quinta piazza in pena zona Play - Off la sorprendente Luni Calcio che impatta a reti bianche in casa del fanalino Madonnetta. Un Madonnetta apparso comunque rinvigorito dopo la sosta natalizia che fa la partita per lunghi tratti colpendo subito il palo con un gran tiro a giro di capitan Pasquali e vedendosi annullata una rete ad Organista per posizione di off - side. Ripresa e ospiti più pericolosi, ma nel finale ancora Pasquali manca il gol da tre punti. Da segnalare l'esordio del nuovo portiere Corvi tra i locali. Chi soccombe è il Beverino che perde tra le mura amiche contro la rivitalizzata Castelnovese di Tenerani. Doppietta di Figaia, bellissima la prima rete, e centro di Baldoni. Il momentaneo 1 - 1 lo firmava per la squadra di Rotondo Fausti A. ad inizio ripresa, mentre nel finale ecco il gol del capocannoniere Polidoro subentrato nella ripresa. Migliore in campo il giallonero Figaia che oltre alla doppietta sfiora in altre due occasioni la tripletta personale. Da sottolineare anche la bella prova del Don Bosco Spezia B che vince a Romito andando in vantaggio con un rigore di Mendy, venendo raggiunti da un altro penalty trasformato da Canese e infine risolvendo la partita grazie a Zuma in mischia ad un quarto d'ora dalla fine. I salesiani si portano fuori dalla zona Play - Out a un punto proprio dagli odierni avversari. Infine vittoria in trasferta nello scontro salvezza del "Canese" per la Santerenzina dell'ex aquilotto Di Staso che supera l'Olimpia grazie al rigore trasformato in avvio da Cargiolli e il gol di Gerosa ad inizio ripresa. Olimpia raggiunta dal Madonnetta, Santerenzina che trova la seconda vittoria stagionale salendo a 9 punti. Ha osservato il proprio turno di riposo la Bolanese.



I TOP DI GIORNATA



ANTICA LUNI: La squadra di Rolla si sta riprendendo dopo una parte centrale non soddisfacente tenendo fede alla nomea di corazzata del torneo. Dopo la vittoria sul Vezzano ecco quella sulla capolista Arcola Garibaldina: due big match, sei punti, un solo punto da recuperare alla prima posizione.



SARZANA 1906: Cresce anche la squadra di Veronica che fa suo l'altro big match di giornata contro il Vezzano e si inserisce nei piani nobilissimi della classifica portandosi a soli due punti dalla vetta.



FIGAIA (Castelnovese): Letteralmente scatenato l'attaccante giallonero che realizza una gran doppietta e sfiora il tris in casa del Beverino



DON BOSCO B: Il campo di Romito era ostico, ma la squadra di Biloni torna a fare sua l'intera posta in palio e si insedia in una più tranquilla posizione di classifica.



I FLOP DI GIORNATA



BEVERINO: Inattesa la sconfitta interna per la squadra di Rotondo contro la Castelnovese. Bianco azzurri ora fuori dalla zona Play - Off superati dalla Luni Calcio.



ROMITO: Brutto K.O. interno per il sodalizio del presidente Lorieri. La squadra di Trivelloni ora dista sei punti dai Play - Off.



CLASSIFICA MARCATORI



11 CALEO (Vezzano)

11 POLIDORO (Intercomunale Beverino)



7 Moreni (Arcola Garibaldina)



6 Balloni (Antica Luni)

6 Bonelli (Polisportiva Romito) [Ceduto a Dicembre al Follo San Martino]