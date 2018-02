Il Vezzano ha scelto il proprio nuovo allenatore

Dopo le dimissioni di mister Biavati il D.s. D'Imporzano ha comunicato a Calcio Spezzino la nuova guida tecnica della squadra.

Vezzano Ligure - Dopo le dimissioni di mister Marco Biavati il Vezzano, seconda forza del campionato di II Categoria al pari del Sarzana 1906 e a tre punti di distacco dalla capolista Antica Luni, ha scelto la sua nuova guida tecnica. La scelta del D.s. Andrea D'Importzano è ricaduta su mister Caroli Gianmarco (al centro nella foto, N.d.r.). Il neo allenatore del Vezzano in passato ha guidato, tra le altre, Canaletto e Don Bosco Spezia sia in Promozione che in I Categoria che gli amatori del Valeriano Favaro Alinò. Queste le dichiarazioni del D.s. D'Imporzano rilasciate ai microfoni di Calcio Spezzino:



"Dopo le dimissioni per problemi personali di mister Biavati abbiamo deciso di affidare la panchina a mister Caroli. Ringraziamo Marco per tutto quello che ha fatto per noi fino alla scorsa domenica e gli auguriamo le migliori fortune sportive e non. Nel dare il benvenuto a Gianmarco sulla nostra panchina chiediamo lui di continuare a portare avanti il progetto iniziato quest'estate e di portare la squadra dove merita di stare."