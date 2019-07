Il Comune di Arcola risponde a Lorieri: "Attacchi incomprensibili e senza fondamento"

Arcola - L'amministrazione comunale di Arcola non ci sta e ha voluto immediatamente rispondere a quanto dichiarato dal presidente della Polisportiva Romito Carlo Lorieri che lamentava il mancato rinnovo della convenzione per poter ripristinare gli spogliatoi del Campo Sportivo "Biggi" di Romito rinunciando quindi all'iscrizione al campionato di II Categoria della Polisportiva Romito. "Quelli di Carlo Lorieri sono attacchi incomprensibili e senza alcun fondamento, l’appuntamento era fissato non per firmare una nuova convenzione ma per conoscere il nuovo delegato allo sport Ferdinando Coppola." - fanno sapere dal palazzo comunale di Arcola - "La convenzione per la gestione del campo sportivo "Biggi" a Romito Magra è scaduta. Come già accaduto per i campi sportivi delle Pianazze, l’amministrazione comunale intende seguire una procedura trasparente e nel rispetto delle normative vigenti che prevedono l’avvio della manifestazione di interesse a gestire l’impianto, comprensiva della messa a norma delle strutture, da parte di società sportive in possesso dei requisiti per gestire l’impianto. Il signor Lorieri, se in possesso dei requisiti, potrà partecipare liberamente alla gara al pari di tutti gli altri. Non è possibile chiedere all’amministrazione comunale le garanzie economiche per potersi iscrivere al campionato 2019-2020, prescindendo dalla gestione della struttura: quella è una capacità che rileva come requisito fondamentale per gestire un impianto sportivo."