Il Ceparana pronto per il prossimo campionato di II Categoria

Bolano - Dopo la retrocessione dello scorso campionato il Ceparana Calcio riparte e in occasione della nuova stagione calcistica 2019/2020 ha voluto rendere noto l'organigramma societario che abbina molte conferme delle ultime annate ad alcuni nuovi importanti ingressi in società come il neo direttore sportivo Emiliano Barabino. Per quanto concerne la Prima Squadra i rossoneri prenderanno parte al campionato di II Categoria con in panchina il confermatissimo mister Barletti.



"Voglio ringraziare tutti i miei collaboratori per la brillante stagione appena conclusa, senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile realizzarlo" - dichiara a Calcio Spezzino il presidente rossonero Diego Bancallari che poi fa il punto sul prossimo futuro - "Per la nuova stagione abbiamo l'ingresso di un ottimo direttore sportivo qual'è Barabino Emiliano, grazie a lui e a tutto lo staff abbiamo già completato l'organico tecnico del Settore Giovanile. Per quanto riguarda la società grazie all'amministrazione comunale di Bolano e ai nostri sponsor storici siamo in grado di programmare la nuova stagione con largo anticipo e con la sufficiente tranquillità senza dover ricorrere ad eventuali fusioni e quant'altro, orgogliosi di quello che abbiamo creato fino ad oggi, anche quest'anno gli investimenti della società verranno indirizzati verso il miglioramento ulteriore delle strutture e del livello organizzativo e tecnico del settore giovanile. Per quello che riguarda la Prima Squadra è confermatissimo mister Alessio Barletti che sta già lavorando per la stesura della rosa che affronterà il campionato di II Categoria. Grazie a tutti e buona stagione a tutte le società."



Organigramma Societario Ceparana Calcio 2019/2020



Presidente: Bancallari Diego

Vice presidente: Capone Ferdinando

Direttore generale e vice direttore del settore giovanile: Fazzolari Pier Francesco

Direttore del settore giovanile: Lutti Leonardo

Segretario: Barletti Roberto

Direttore Sportivo: Barabino Emiliano

Consiglieri: Cavana Roberto e Amadi samanta

Responsabile della scuola calcio: Pieraccini Enrico



G.L.