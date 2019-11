Il Ceparana Calcio da sempre contro ogni forma di razzismo

Bolano - In riferimento ai fatti accaduti nell'immediato dopo partita della gara Ceparana Calcio - Luni Calcio.



Il presidente Diego Bancalari e tutto il consiglio direttivo della società rossonera intende sottolineare con forza e vigore che Asdc Ceparna Calcio è da sempre contro ogni forma di violenza e razzismo ed è sempre stata in prima linea contro tali comportamenti, prova ne è l'incondizionato appoggio e sostegno offerto l'anno passato alla Santerenzina per le ingiurie ricevute da un suo atleta di colore nella gara Juniores Calvarese-Santerenzina.



Inoltre Asdc Ceparana Calcio negli anni ha intrapreso innumerevoli iniziative di solidarietà in campo sociale per costruire una "società civile" migliore senza pregiudizi e barriere.



Domenica, a fine gara tutti i dirigenti rossoneri presenti oltre a presentare immediatamente le proprie scuse ai tesserati del Luni Calcio e a condannare con fermezza l'accaduto si sono prodigati per allontanare e redarguire con energia i quattro maleducati che nulla hanno a vedere con Asdc Ceparana Calcio e verso i quali Asdc Ceparana Calcio si riserva di agire nelle sedi opportune per tutelare la propria immagine e i propri valori etici e morali.



Il presente comunicato si è reso necessario perché la società Asdc Ceparana Calcio oltre a tutelare i propri principi non vuole essere oggetto mediatico o bersaglio di facili commenti sui social da parte di nessuno.



Asdc Ceparana Calcio è disponibile ad intraprendere ogni forma di collaborazione o iniziativa che possa debellare il mondo del calcio dalla violenza e dal razzismo purchè tutte le società intervengano con fermezza al proprio interno nei riguardi dei propri tesserati e sostenitori imponendo educazione, rispetto e sportività.



Il presidente Asdc Ceparana Calcio



Diego Bancalari