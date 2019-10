Il Brugnato "torna" con una vittoria

Borghetto Vara - Dopo quindici anni dall'ultima volta il Brugnato torna a calcare una categoria FIGC facendo il suo esordio, davanti ad oltre 250 persone, nel torneo di II Categoria della Spezia contro il Mamas Giovani. Campo di casa che è per ora quello di Borghetto Vara.



Squadra di casa che fin dalle prime battute macina gioco, ma spreca molto davanti al portiere avversario. E così, come spesso succede nel calcio, sono i "Torelli" a passare in vantaggio con un rigore trasformato da Miranti.



Nella ripresa la squadra di casa ribalta il risultato quando, a conclusione di un paio di azioni corali, sono Lufrano e Ferrari Michelangelo ad andare in rete. Passa solo un giro di lancette ed è immediato il pareggio ospite con la rete di Lestingi abile a finalizzare al meglio una micidiale azione di ripartenza. Brugnato che si rituffa a capofitto alla ricerca del vantaggio e, sfruttando anche un recupero "monstre" può esultare per la vittoria quando un tiro di Efeobor Jossy viene deviato dal portiere e in qualche modo finisce in rete facendo esplodere di gioia il folto pubblico di casa. Esordio quindi con vittoria per i "cinghiali" di mister Tesconi.



A fine partita questo il commento del Direttore Sportivo del Brugnato Lunghi Walter:



"Una nostra grande prestazione, partita a senso unico con supremazia del Brugnato. Abbiamo segnato tre gol e sbagliato almeno altre cinque occasioni nitide. Giusta la vittoria. Non potevamo iniziare meglio il campionato, pubblico da altre categorie con oltre 250 persone sugli spalti."



Tabellino



Brugnato - Mamas Giovani 3 - 2

Marcatori: 23° [Rig.] Miranti (M), 48° Lufrano (B), 75° M. Ferrari (B), 76° Lestingi (M), 99° Efeobor Jossy (B)



Brugnato: Mencarelli, Finocchietti (M. Ferrari), Santillan, Mozzachiodi, Piaggi, Esposito (Resico), Drovandi (Efeobor), Varsi, M. Beverinotti, Lufrano, Makitov. All. Tesconi

A disp.: Fabiani, F. Beverinotti, E. Ferrari, Bonavino, Evaristi.



Mamas Giovani: Piazza, Gritti, Diatta, Restivo, Russo, Lena, Miranti, Lamsadeq, Miele, Mendola, Nicotra. All. Bogazzi

A disp.: Desogus, Cuffini, Cupini, Lestingi, Catarozzolo, Djop, Swen, Giusti.