II Categoria, la Top 11 dei migliori alla sosta natalizia

Arrivati alla sosta natalizia del campionato di II Categoria andiamo a stilare la TOP 11 di Calcio Spezzino, più relative riserve, di quei giocatori che secondo il nostro quotidiano on - line si sono maggiormente distinti nel girone di andata del Girone B per quanto concerne le formazioni spezzine.



1) CONTI MARCO (Luni Calcio): Un estremo difensore giovanissimo, appena del 2002, ma che ha già dimostrato di saperci fare tra i grandi tanto da risultare il meno battuto delle prime otto giornate di campionato con appena tre reti al passivo.



2) CHILOSI (Bolanese): Esperienza al potere per il difensore e capitano della seconda forza del torneo che si conferma inoltre cecchino infallibile sui calci piazzati. Per lui due reti in cinque presenze.



3) COZZANI (Santerenzina): Corsa e un sinistro molto educato a disposizione di mister Alessandro Rolla fanno del difensore mancino biancoverde uno dei migliori nel ruolo che queste prime otto giornate hanno messo in mostra. Oltre che in fase difensiva sa farsi trovare pronto anche in quella offensiva servendo svariati assist ai compagni e realizzando anche 3 gol.



4) VIRGA (Luni Calcio): La difesa meno battuta del torneo, appena tre gol al passivo in otto partite, poggia su uno dei migliori centrali della categoria. Esattamente questo si sta dimostrando il difensore di mister Gilli che fa della forza fisica e dello stacco di testa alcune delle sue peculiarità.



5) GIORGI (Santerenzina): Primo rinforzo estivo voluto da mister Alessandro Rolla per i biancoverdi. Un giocatore che l'allenatore conosceva bene per i trascorsi insieme all'Antica Luni. Ha preso per mano il centrocampo della formazione di San Terenzo mettendo al servizio visione di gioco e assist, oltre a qualche gol che non guasta mai. Per la precisione tre le reti finora realizzate.



6) BALLO ZOUMANA (Bolanese): Gravita tra le linee rendendo imprevedibile la manovra della squadra di mister Trivelloni. Il classe '98 ben, conosciuto dall'allenatore dei giallorossi, si sta imponendo come uno dei migliori centrocampista del torneo. Sette presenze e 3 reti messe a segno, oltre a qualche assist fornito, per il secondo posto della Bolanese in campionato lo certificano.



7) LUFRANO (Brugnato): Giovanissimo esterno offensivo classe 2000 che vanta già qualche presenza in Eccellenza con il Valdivara 5 Terre. Corsa, assist e quattro gol al servizio della causa del Brugnato capolista. Uno dei migliori elementi messi in mostra in questo torneo.



8) CONDUMI CARLOS (Vezzano): Giovane esterno offensivo, classe '98, molto interessante che si sta mettendo in mostra in un Vezzano in continua crescita e che punta alle posizioni di vertice anche attraverso le prestazioni dei suoi migliori giocatori. Tra questi sicuramente Carlos finora autore anche di cinque reti a suo attivo.



9) FRANZONI (Antica Luni): Assolutamente inarrestabile il bomber dei "Gladiatori". Ben 12 reti messe a segno in appena 8 partite ne fanno il capocannoniere del torneo. Un attaccante che aveva già ben figurato nel campionato superiore e che in un torneo come questo fa veramente la differenza.



10) NICOLA CONTI (Polisportiva Madonnetta): Dopo l'ottima scorsa stagione in cui aveva chiuso tra i migliori marcatori del campionato anche in questo avvio di torneo si conferma nelle primissime posizioni dei marcatori del campionato con ben 9 segnature a suo attivo per cercare di trascinare nelle posizioni di vertice i biancorossi di Bordino.



11) MANUEL BEVERINOTTI (Brugnato): Uno dei tanti ragazzi che hanno sposato il progetto di rinascita del Brugnato e che ne sono stati ripagati da un inizio di campionato sfolgorante. Veramente un'ottima partenza per l'attaccante ex Riccò Le Rondini che con le sue 7 marcature stagionali sta contribuendo al primo posto della squadra di mister Tesconi.



Allenatore: TESCONI (Brugnato) E' stato scelto come allenatore giusto per guidare la rinascita di una squadra dal grande blasone come il Brugnato e al momento sta andando oltre ogni più rosea aspettativa con un gran primo posto in classifica dopo le prime otto giornate. Davvero niente male per una squadra assemblata ex novo praticamente dal nulla.



12) GIGANTE (Vezzano): Ennesimo torneo da protagonista per il portiere di mister Beccari punto di forza della retroguardia del Vezzano, la seconda meno battuta del campionato con appena 7 gol incassati.

13) D'APICE (Vezzano): Uno dei giocatori più esperti del campionato, classe '78, porta un contributo di esperienza e carisma alla retroguardia di Beccari la seconda meno battuta del torneo.

14) SANTILLAN (Brugnato): Un altro classe 2000 veramente molto interessante della capolista. Perno del pacchetto difensivo della squadra di Tesconi.

15) ALICINO (Polisportiva Madonnetta): Campione in carica per aver vinto il torneo la scorsa stagione con l'Arcola Garibaldina conferma il suo buon rendimento anche in biancorosso in attesa del definitivo salto di qualità della squadra di Bordino. Per lui anche due reti messe a segno in questo inizio di campionato.

16) FIGOLI (Santerenzina): Elemento che sarebbe un lusso in qualsiasi altra squadra trova poco spazio nella sua. Quando scende in campo riesce però a cambiare l'andamento delle partite anche con pochi minuti a disposizione mettendosi al servizio dei compagni. Assist e due gol in una prima parte di stagione comunque da protagonista.

17) BLANDINI (Luni Calcio): Il fantasista di mister Gilli si conferma elemento dal rendimento altalenante, ma quando è in giornata può vincere le partite da solo. Cinque gol per lui nelle prime otto giornate di campionato.

18) RABA' (Bolanese): L'attaccante di Trivelloni ha trovato l'ambiente giusto al "Bertolotti" e sta vivendo una delle sue migliori stagioni trascinando a suo di prestazioni e gol in alto la sua squadra. Sei le reti finora messe a segno.

19) LEONARDO CUPINI (Mama'S Giovani): L'esperto bomber dei "Torelli" quest'estate, nonostante altre richieste, ha abbracciato il progetto della formazione spezzina neo nata per il torneo di II Categoria e sta ripagando la fiducia risposta in lui come ha sempre fatto. A suon di gol. Già sei, molti dei quali hanno fruttato i nove punti in classifica finora ottenuti.

20) LUZZOLI (Antica Luni): Arrivato dalla vicina Toscana l'attaccante si è subito imposto come uno dei punti di forza dei gialloblu di Vatteroni realizzando 8 reti in altrettante giornate di campionato. Insieme al compagno di reparto Franzoni formano la coppia gol più prolifica del torneo sulla quale i "Gladiatori" possono costruire le proprie fortune.