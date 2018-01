Giudice Sportivo, un mese di stop per D'Isanto del Romito

Sono solamente quattro i calciatori che vengono squalificati per un turno dopo la penultima gara di andata

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO, ha deliberato, nella riunione del 17/01/2018, le sottonotate decisioni:



GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA DEL 14/ 1/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI - AMMONIZIONE E DIFFIDA



ROSSINI MARIO (VEZZANO 2005)



A CARICO ASSISTENTI ARBITRO



SQUALIFICA FINO AL 19/ 2/2018



D'ISANTO ALDO (POLISPORTIVA ROMITO 2011)

Allontanato per proteste, nell'uscire dal terreno di giuoco, spintonava leggermente il D.G., urtandolo intenzionalmente alla spalla, senza procurargli dolore.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



MARIOTTI DAVIDE (SANTERENZINA)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



SIMONCINI VITTORIO (CASTELNOVESE)

BLANDINI NICCOLO (LUNI CALCIO)

VICARI SALVATORE (VEZZANO 2005)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



PEZZANERA YURI (ANTICA LUNI 2009)

BERTAGNA CRISTIAN (ARCOLA GARIBALDINA)

ZUMA BALU (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

ROLLA LEONARDO (SARZANA CALCIO 1906 SRL)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

TACCHINI NICOLA (VEZZANO 2005)