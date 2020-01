Di seguito riportiamo le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo per il campionato di II Categoria della Spezia.



A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA DI 2 GIORNATE



MECHERINI ANDREA (CEPARANA CALCIO)



SQUALIFICA DI 1 GARA



CAGGIANO ANDREA (ATLETICO LUNEZIA)

GALLO SALVATORE (CEPARANA CALCIO)

TAVILLA FEDERICO (VEZZANO 2005)



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONI (V INFR.)



BALDI ANDREA (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



RESTIVO MATTEO (MAMAS GIOVANI)

AZZARINI FILIPPO (SANTERENZINA)

AIT YOUNSS MOHAMED (VEZZANO 2005)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)