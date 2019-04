Giudice Sportivo, tre turni di stop per Mohcin Jabraoui

Fermato per una giornata anche il fratello Oussama Jabraoui, le squalifiche verranno scontate nel prossimo torneo. Due diffidati per l'Intercomunale Beverino e uno per la Castelnovese

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 17/04/2019, le sottonotate decisioni:



GARE DEI PLAY OFF II CATEGORIA DEL 14/04/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



JABROUI MOHCIN (LA MINIERA)

Espulso per doppia ammonizione, al momento di abbandonare il terreno di giuoco, proferiva frasi ingiuriose all'indirizzo del D.G..



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



JABRAOUI OUSSAMA (LA MINIERA)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA



GJONAJ KLODJAN (CASTELNOVESE)

ERIGOZZI IACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

PETRINI ALESSIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BALDONI LORENZO (LA MINIERA)

MAMAM WAHAB (LA MINIERA)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)



