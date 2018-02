Giudice Sportivo, tre turni a testa a ben sei giocatori

Altri sette calciatori squalificati per due turni. La Castelnovese perde sette elementi, il Don Bosco Spezia B cinque. In totale ben 26 gli squalificati, se non è record poco ci manca

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., ha deliberato, nella riunione del 14/02/2018, le sottonotate decisioni:



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



ARCOLA GARIBALDINA - € 50,00

Perché alcuni sostenitori, al termine della gara, dalla rete di recinzione, proferivano frasi offensive nei confronti del D.G..



A CARICO DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 2/2018



DIMPORZANO MATTEO (VEZZANO 2005)



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 2/2018



FRESTA GIUSEPPE (ARCOLA GARIBALDINA)



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



AMBROSINI GHERARDO (CASTELNOVESE)



A CARICO ASSISTENTI ARBITRO - SQUALIFICA FINO AL 19/ 2/2018



TENERANI SIMONE (CASTELNOVESE)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



BERTAGNA CRISTIAN (ARCOLA GARIBALDINA)

Per aver a seguito di un contrasto di gioco, afferrato per il collo, spingendolo verso terra, un calciatore avversario. Per aver inoltre, alla notifica del provvedimento di espulsione, colpito con una testata alla schiena il calciatore avversario con il quale si era scontrato precedentemente.



GHERPELLI THOMAS (ARCOLA GARIBALDINA)

Espulso per frasi offensive nei confronti del D.G., alla notifica del provvedimento continuava a proferire frasi offensive e minacciose all'indirizzo del D.G., tardando l'uscita dal terreno di gioco.



SIMONCINI VITTORIO (CASTELNOVESE)

Per aver colpito con un pugno al volto un calciatore avversario facendolo cadere a terra.



DIAKITE MAMADOU TOUMANI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Per aver partecipato ad una rissa colpendo con pugni e calci un calciatore avversario.



MENDY DODOU (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Per aver partecipato ad una rissa colpendo con pugni e calci un calciatore avversario.



ZUMA BALU (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Per aver partecipato ad una rissa colpendo con pugni e calci un calciatore avversario.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



BONI EDOARDO (CASTELNOVESE)

DEVITA GIACOMO (CASTELNOVESE)

GALASSI JONATHA (CASTELNOVESE)

PEZZICA ANDREA (CASTELNOVESE)

KONATE MORY (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SANGARE MAMOUROU (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PISTELLI ANDREA (INTERCOMUNALE BEVERINO)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



PIETRA JACOPO (CASTELNOVESE)

STRATA MANUEL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ROLLA LEONARDO (SARZANA CALCIO 1906 SRL)

CALEO MARCO (VEZZANO 2005)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



JABRAOUI MOHCIN (CASTELNOVESE)

ORGANISTA RICCARDO (MADONNETTA)

GALUPPINI LORENZO (POLISPORTIVA ROMITO 2011)

FRESCO GABRIELE (SANTERENZINA)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



BERTANELLI SIMONE (ANTICA LUNI 2009)

DIAME BOUBACAR (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)