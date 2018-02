Giudice Sportivo, tre turni a Mekbuli e Travanti

L'Arcola Garibaldina perde anche altri due giocatori. Squalificati fino al 19 Febbraio Lorieri (Romito) e Currenti (Madonnetta)

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO, ha deliberato, nella riunione del 31/01/2018, le sottonotate decisioni:



GARE DEL CAMPIONATO II CATEGORIA - GARE DEL 28/01/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI MASSAGGIATORI - SQUALIFICA. FINO AL 19/ 2/2018



LORIERI CARLO (POLISPORTIVA ROMITO 2011)



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA FINO AL 19/02/2018



CURRENTI DAMIANO (MADONNETTA)

Già squalificato per una giornata, identificato in tribuna dal D.G,, profferiva, per l'intera durata dell'incontro, frasi offensive nei confronti dello stesso.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



MEKBULI YRGYS (ARCOLA GARIBALDINA)

Per aver, dopo un contrasto di gioco, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario.



TRAVANTI MARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

Per aver colpito con un calcio alle gambe un calciatore avversario, in reazione ad un pugno al volto ricevuto.



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



GABELLI FERRANTE (POLISPORTIVA ROMITO 2011)

ORSONI MICHEL (SANTERENZINA)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



BERTAGNA CRISTIAN (ARCOLA GARIBALDINA)

MORENI ALESSIO (ARCOLA GARIBALDINA)

PIETRA JACOPO (CASTELNOVESE)

ROLLA LEONARDO (SARZANA CALCIO 1906 SRL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



ROVANI MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)