Giudice Sportivo, tre giornate a Ratti della Santerenzina

Altri tre giocatori fermati per un turno. In sei entrano in diffida dopo aver ricevuto la IV ammonizione stagionale

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 27/03/2019, le sottonotate decisioni:



CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - GARE DEL 24/ 3/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA 3 GIORNATE



RATTI LUCA (SANTERENZINA)

Per aver, a fine gara, posto in essere atti minacciosi ed irriverenti nei confronti del D.G. i quali terminavano solo dopo l’intervento di un proprio compagno di squadra. Successivamente, dopo essersi tolto la divisa da giuoco, ripeteva tali atti, rifiutando di fornire al D.G. la propria identità, la quale veniva accertata tramite i documenti personali, presentati per la disputata della gara.



SQUALIFICA DI 1 GIORNATA



JABRAOUI MOHCIN (LA MINIERA)

SUFFER SEM (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)



A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA DI 1 GIORNATA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONI (V INFR.)



LORIERI FRANCESCO (POLISPORTIVA ROMITO 2011)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR.)



ROVANI MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

MONDAY JOHN (OLIMPIA PIANA BATTOLLA)

GEROSA FEDERICO (SANTERENZINA)

LENTINI LUCA (SANTERENZINA)

AIT YOUNSS MOHAMED (VEZZANO 2005)

BONI UMBERTO (VEZZANO 2005)



