Giudice Sportivo, sono solo tre gli squalificati

La capolista Arcola Garibaldina perde Cristian Bertagna. Due turni a Berettieri della Bolanese. In cinque entrano in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale della Spezia, Dott.. Aldo FERDEGHINI, assistito. dal Rappresentante dell’A.I.A., sig. Vincenzo ROLLANDO ha deliberato, nella riunione del 12/12/2018, le sottonotate decisioni:



GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA DEL 9/12/2018 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



BERRETTIERI LUCA (BOLANESE)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA

BERTAGNA CRISTIAN (ARCOLA GARIBALDINA)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



GRECO LUCIANO (POLISPORTIVA ROMITO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CONSERVA YURI (BOLANESE)

ERIGOZZI IACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

JABRAOUI MOHCIN (LA MINIERA)

LORIERI FRANCESCO (POLISPORTIVA ROMITO 2011)

FRESCO GABRIELE (SANTERENZINA)